周顯：高學歷做街道辦 因 「錢途」無限

到了內地，由於有allowance（津貼），所以實際薪水比香港員工高出不少，當地的價格又便宜到喊，人民幣多到花不完。至於工作狀况，由於當時內地老闆極度尊重香港人，香港人大晒，工作十分疏肝。

最重要的是，去的都是剛畢業不久的年輕男子，而當地又充滿了北方佳麗，那時的北方佳麗又對香港人崇拜到不得了……因此，他簡直是樂而忘返。

後來，也因為他在內地結識了不少老闆，因而有了很多的發展機會。時移世變，這些機會，今天已經沒有了，有點白頭宮女話天寶的味兒。

港人往內地發展優勢不再

日前看到內地傳媒報道，深圳南山區桃源街道辦副主任羅林姣，曾就讀哈佛大學物理系，獲生物物理專業博士學位，2018年出任桃源街道辦副主任。有人說，如此高的學歷不當科學家可惜了，也有網友表示支持：對科技企業支持更有優勢。

照我看，如果從賺錢的角度看，當然是當南山區的街道辦主任，比在學界更有「錢」途，畢竟是控制了地產發展業。深圳市最牛的是粵海街道辦，也是位於南山區，桃源街道辦雖然位於南山區的東北，但轄區內有包括清華大學研究生院、北京大學研究生院、哈爾濱工業大學研究生院等在內的深圳大學城和南方科技大學，對於科技城市深圳，也是舉足輕重。

[周顯 投資二三事]