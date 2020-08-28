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劉思明：博新舊經濟股輪動 留意長汽

【明報專訊】恒指昨跌210點，收報25,281點，成交金額1506億元。科網、餐飲、食品股繼續搶升，其他新經濟股如物管、教育、新能源、醫藥等蠢蠢欲動。楓葉教育（1317）自6月底發表六五規劃後，股價轉強，可以留意。追逐新經濟股之餘，不妨博新舊經濟股再度輪動，長城汽車（2333）值博。

日前提到物管股，碧桂園服務（6098）、寶龍商業（9909）保持強勢，永升生活（1995）、建業新生活（9983）偏強，稍看高一線。昨天除了寶龍商業下跌，其他3隻跑贏大部分同業，再一次顯示強勢股優勢。教育股昨天亦明顯有資金追捧，但股份走勢參差，目前只有約一半股份高於10天線、20天線及50天線，中線向好；當中短線走勢最強要數中教（0839）及思考樂（1769）。

不想高追 可吼楓葉教育

然而不想高追，可以吼楓葉教育（1317）。楓葉於6月底發表未來5年發展戰略，包括在中國設立10個大區，目標招收10萬名學生，以及設立兩個海外大區，招收至少1萬名學生；與此同時，全面實施與A-Level課程及加拿大BC省課程對標的世界學校課程。對於其戰略計劃，市場似乎都受落，該股6月底以來反覆回升，短線調整料於2.8元附近有支持，中線有望上試年初高位約3.3元。

內地工業經濟運行狀况持續向好，據花旗一份報告指出，7月份中國銅需求按年增長8.6%，為2017年2月以來最高；需求更由建築業擴大至電器、空調、汽車等行業。事實上，工業企業利潤持續恢復，據統計局數據，今年首7個月，工業企業利潤累計按年下降8%，降幅比首6個月進一步收窄4.7個百分點。

單計7月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額按年增長19.6%，增速比6月份加快8.1個百分點，連續3個月按年上升，增速按月加快。其中，汽車、電子等重點行業表現突出；汽車業受益於銷售回暖及投資收益增加，利潤增速加快至125.5%，相比6月份只是16.9%。

此外，中汽協公布數據亦顯示汽車行業回暖迹象更趨明顯，首7個月汽車製造業累計實現利潤按年下跌5.9%，跌幅比首6個月收窄14.8個百分點。

長汽企穩 中線可挑戰10元

汽車股於7、8月先後有炒作，但升勢短暫，大多很快打回原形或退回一大截。長城汽車第二季業績展現強勁復蘇，股價回吐壓力亦明顯較同業細，可以小注吸納。長汽上月公布上半年業績快報，總收入按年減少13%，純利倒退24%至11.5億元人民幣，由於第一季錄得虧損6.5億人幣，意味第二季盈利達18億元人幣，相比去年同期純利約7.4億人幣增逾1.4倍，業務逐步恢復，並延續至下半年初；公司7月份汽車銷量按年上升三成。

股價方面，長汽7月份由低位4.8元大升至8.6元，升幅近八成，之後在高位回落至7.5元已有初步支持，倘若可以守穩該水平，在整固完成有望展開升浪，首個目標突破8.5元阻力，企穩中線有望挑戰9元、10元關口。

[劉思明 還看今朝]

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