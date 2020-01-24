盧駿匡：IPO抽走資金 大巿稍轉弱

有讀者問及，是否值得抽農夫山泉（9633）及螞蟻集團的新股。其實答案十分簡單，基本因素會反映在認購反應之上，如果反應良好，首日上板普遍都能夠錄得利潤。

新股集資額龐大 限制首日升幅

不過值得關注的是，由於集資金額龐大，加上有為數不少的散戶以抽獎的心態認購，或多或少都會限制了股價上升的幅度，而據過往經驗，普遍只錄得10%以內的利潤。以阿里巴巴（9988）為例， 招股價是176元，首日高位是189.5元。換言之，最多可錄得7.67%的利潤。但假如以當日的收市價計，利潤就只有6.59%。

假若有幸抽中新股，是否值得作中長線持有，將會是另一個題目。當中的因素包括首份業績表現，以及股價能否創上市新高，都會成為資金追捧的主要考慮。因此在實戰中，一般的做法是抽到新股後會在首日先行獲利，隨後再審時度勢，重新部署入市策略。若然抽中新股後一直持有沒有沽出，相信會有較大機會出現坐貨的情况，不單會導致時間成本的損失，而且在心理上或會感到壓力。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]