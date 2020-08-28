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經濟
2020年8月28日星期五
技術取勝
投資策略
港視「轉盈」即研進軍海外 擬輸出自家物流網購系統 王維基：冀長做長有
王維基：有信心疫後可保持銷售
AEON母企半年蝕7203萬
叙福樓半年少賺39% 不派息
通訊局准TVB股權易手 徐敬：將申入董事會
科指ETF今登場 每年料234億流入 南方搶頭炮1500元入場 恒生下周推管理費較低
眾安小米大升 科指續漲3.65％
農夫山泉超購269倍 傳上限定價
中石油中期轉蝕近300億 派息增12%
萬科中期多賺5.6% 不派息
中交建挫3% 確認5附屬列美制裁名單
平保半年新業務價值跌24% 營運利潤意外升 中期息增至0.8元
方星海：阿里百度涉機密 美審計前需篩走
中國7月工業利潤增速兩年最高
恒大汽車半年虧損擴大至23億
柏架山道舊樓 底價4.5億強拍
聯儲局更容忍通脹 暗示長期低利率 美股再新高
fb警告：蘋果新iOS 將令網絡廣告收入大減
美證交允直接上市發新股
劉思明：博新舊經濟股輪動 留意長汽
盧楚仁：股神買金礦股未必利好
張宗永：比特幣愈來愈像黃金
技術取勝：神州控股短線或回試6.2元
盧駿匡：IPO抽走資金 大巿稍轉弱
劉思明：科網巨頭輪流炒 中小型網股或接力
周顯：高學歷做街道辦 因 「錢途」無限
湯文亮：從英國樓熱賣看港樓
曼城租金回報全英最高 公寓近7厘 英政府將徵2％海外買家稅 宜趁早入市
減辣滿一周 工商舖價跌量升 中環皇后大道中現14間吉舖 業界料蝕讓潮持續
建灝羅建一等掃平貨 3410萬購尖沙嘴舖
山頂裕熙園洋房2億沽 低8年前一成
傲寓最快下月推 涉144伙
技術取勝：神州控股短線或回試6.2元
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【明報專訊】旭輝控股不宜失守6.5元（圖）
中廣核電力中線上試1.8元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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