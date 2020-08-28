盧楚仁：股神買金礦股未必利好

這個9年前的故事，告訴我們，第一就算是殿堂級的投資者包括索羅斯在內，在金市裏面也不可以點石成金，故散戶投資者絕不能盲目跟風。第二，金價和金礦股的走勢不一定同步，因此長線持有者不適宜買入金礦股，反而可以考慮買入相關的黃金ETF。

殿堂級投資者 金市也曾中招

早前巴菲特的巴郡在第二季破天荒首度吸納金礦股巴里克，同時減持甚至沽清金融股。消息公布後，當時金價確實被推高至2015美元，但及後無以為繼而跌至1902美元。明顯地，巴菲特吸納金礦股的消息炒高金價後，有大戶在金市高位散貨，而且拋售力度十足。過去巴菲特被形容為抗金名將「股壇岳飛」，他多次表示，不值得長期持有黃金，原因是黃金無息收，甚至要給倉租，相反買樓有租收，買股有息收。在我眼中，一些不買金甚至抗拒買金的投資者也買金的話，就等於以下華爾街歷久不衰的金句，當擦鞋童問你股票貼士的時候，就是股災來臨的先兆。道理是不該炒股的人也炒股，反映股市已出現泡沫。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]