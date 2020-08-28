fb警告：蘋果新iOS 將令網絡廣告收入大減

新系統予用戶選擇是否被追蹤

fb表示，其軟件在iOS 14作業系統將不能再收集iOS裝置的廣告識別碼(IDFA)。每部iOS裝置都隨附一組識別碼，能讓開發人員和行銷人員出於廣告目的，追蹤用戶的活動。廣告客戶可利用廣告識別碼投放廣告，並紀錄購物數據等，以評估廣告效用。

fb的Audience Network目前容許軟件開發人員根據fb數據，提供針對用戶的軟件內廣告（in-app advertisements）。但當iOS 14推出後，每個想使用IDFA的軟件，都須在用戶首次啟動軟件時，問准用戶同意才能追蹤。fb憂慮，如果有選擇的機會，很多用戶將拒被追蹤，這不僅會影響其業務，還會波及任何使用其服務銷售廣告的軟件，包括遊戲開發商和新聞出版商等。 fb表示，每月有超過10億人至少看到一個來自Audience Network的廣告，儘管當中很多人可能使用Android手機，而他們不會受到這變化的影響。不過《華爾街日報》稱，iOS 14 仍將打擊Google的AdMob部門，以及幾家依賴追蹤iPhone用戶的廣告技術公司。

蘋果未透露iOS 14何時發布，但預計將在今秋推出。fb稱，已測試當移除個性化設置後，Audience Network發布者的收入會下降50％以上，為此正研究短期和長期策略，應對未來的影響。

(綜合報道)

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