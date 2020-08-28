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聯儲局更容忍通脹 暗示長期低利率 美股再新高

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾昨在懷俄明州Jackson Hole舉行的全球央行年會發表講話，透露聯邦公開市場委員會（FOMC）的委員已一致通過將《長期目標和貨幣政策聲明》更新。《華爾街日報》形容，通脹策略的變更，反映聯儲局放棄過去30多年，通過先發制人的加息來遏制通脹上升的做法，預示美國將迎來更長期的低利率時代。

受聯儲局放鴿刺激，美股早段向上，道指升約250點。標普500指數早段首次升穿3500點，與納指齊創新高，銀行股普遍向上。延遲加息的策略，導致短期國債孳息率下滑，長期國債孳息率上升。美國10年期國債孳息率升穿0.73厘。金價跌逾1%。

美10年國債孳息升穿0.73厘

今次是聯儲局在2012年制定政策框架後，首次大規模修訂，預示聯儲局未來須檢討更長的時間，才會決定是否加息。鮑威爾稱，最新的變化反映聯儲局官員近年所汲取的教訓，就是即使失業率降至歷史低位，通脹率並未如預期般上升。聯儲局目前認為，「維持強勁的就業市場並不會導致通脹爆發」。

聯儲局近期已按這個觀點制定利率政策，為此去年初突然放棄繼續加息。由於環球央行奉行低利率政策，刺激經濟增長的難度比以往更大。新冠疫情所引起的經濟衰退，令推動經濟的挑戰更為明顯。

最新的政策聲明指出，提高利率的決定，將以「距離充分就業有多少不足」（shortfalls of employment from its maximum level）作為評估政策的依據，而以往是評估「充分就業水平偏離了多少」（deviations from its maximum level）。

貨幣政策應讓通脹適度高於2％

此外，FOMC調整了實現2%長期通脹目標的策略，強調當局「力求實現一段時間內平均為2％的通脹率」。修訂後的政策表明，當通脹率在一段時間內持續低於2％後，適當的貨幣政策可能會力求通脹率在一段時間內適度高於2％。換言之，聯儲局暗示，它不會僅僅根據通脹預期上升來加息，而是會等待看到足夠證據，表明通脹已達到2％的目標。

首申失業救濟

連續兩周高於100萬

鮑威爾稱，聯儲局沒有設定如何定義平均通脹率的數學公式。他形容這是一種靈活的平均通脹目標。美國通脹率長期低於2%的目標。鮑威爾稱，通脹率長期低於目標令人擔憂，因為未能實現目標，可能導致企業和消費者對未來通脹的預期下降，聯儲局需避免「通脹率偏低導致通脹率預期進一步下降的惡性循環」，較低的通脹使央行本已很低的利率，缺乏進一步減息的空間刺激經濟，須盡力防止這種情况發生。

美國就業市場近期進展緩慢，首次申領失業救濟人數連續第二周維持在100萬大關。在截至8月22日當周，首次申領失業救濟人數為100.6萬（見圖），較對上一周減少9.8萬，仍遠高於疫情爆發前的20萬左右水平。

此外，美國次季GDP修正值，由按季折合成年率收縮32.9%，上修至收縮31.7%，但仍是有紀錄以來最嚴重的收縮。

（綜合報道）

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