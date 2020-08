聯儲局更容忍通脹 暗示長期低利率 美股再新高

受聯儲局放鴿刺激,美股早段向上,道指升約250點。標普500指數早段首次升穿3500點,與納指齊創新高,銀行股普遍向上。延遲加息的策略,導致短期國債孳息率下滑,長期國債孳息率上升。美國10年期國債孳息率升穿0.73厘。金價跌逾1%。

美10年國債孳息升穿0.73厘

今次是聯儲局在2012年制定政策框架後,首次大規模修訂,預示聯儲局未來須檢討更長的時間,才會決定是否加息。鮑威爾稱,最新的變化反映聯儲局官員近年所汲取的教訓,就是即使失業率降至歷史低位,通脹率並未如預期般上升。聯儲局目前認為,「維持強勁的就業市場並不會導致通脹爆發」。

聯儲局近期已按這個觀點制定利率政策,為此去年初突然放棄繼續加息。由於環球央行奉行低利率政策,刺激經濟增長的難度比以往更大。新冠疫情所引起的經濟衰退,令推動經濟的挑戰更為明顯。

最新的政策聲明指出,提高利率的決定,將以「距離充分就業有多少不足」(shortfalls of employment from its maximum level)作為評估政策的依據,而以往是評估「充分就業水平偏離了多少」(deviations from its maximum level)。

貨幣政策應讓通脹適度高於2%

此外,FOMC調整了實現2%長期通脹目標的策略,強調當局「力求實現一段時間內平均為2%的通脹率」。修訂後的政策表明,當通脹率在一段時間內持續低於2%後,適當的貨幣政策可能會力求通脹率在一段時間內適度高於2%。換言之,聯儲局暗示,它不會僅僅根據通脹預期上升來加息,而是會等待看到足夠證據,表明通脹已達到2%的目標。

首申失業救濟

連續兩周高於100萬

鮑威爾稱,聯儲局沒有設定如何定義平均通脹率的數學公式。他形容這是一種靈活的平均通脹目標。美國通脹率長期低於2%的目標。鮑威爾稱,通脹率長期低於目標令人擔憂,因為未能實現目標,可能導致企業和消費者對未來通脹的預期下降,聯儲局需避免「通脹率偏低導致通脹率預期進一步下降的惡性循環」,較低的通脹使央行本已很低的利率,缺乏進一步減息的空間刺激經濟,須盡力防止這種情况發生。

美國就業市場近期進展緩慢,首次申領失業救濟人數連續第二周維持在100萬大關。在截至8月22日當周,首次申領失業救濟人數為100.6萬(見圖),較對上一周減少9.8萬,仍遠高於疫情爆發前的20萬左右水平。

此外,美國次季GDP修正值,由按季折合成年率收縮32.9%,上修至收縮31.7%,但仍是有紀錄以來最嚴重的收縮。

