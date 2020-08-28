平保半年新業務價值跌24% 營運利潤意外升 中期息增至0.8元

明報記者 歐陽偉昉

平保昨日績前收報83.4港元，跌0.9%。集團第二季純利按年下跌18.3%至426.2億元。受惠市况回穩，次季總投資收益為522.76億元，按年增八成，但上半年的總投資收益仍按年跌17%，總投資收益率為4.4%，按年跌1.1個百分點。平保解釋，今年初新冠肺炎疫情肆虐，該行面對線下業務開展受阻、信用風險上揚、權益市場波動、市場利率下行等不利因素。此外，上半年國內外股票市場劇烈波動，整體表現遠遜於去年同期，公允價值變動損益因為新會計準則波動加大，導致投資收益減少。

科技業務利潤按年升23.5%

上半年平保壽險首年保費按年下跌8%至845.48億元，單計第二季為353.6億元，按年增長6.74%。新業務價值率為36.7%，按年下降8個百分點。平保表示因應代理人線下業務受阻，高價值高保障型業務受到衝擊，因此調整策略，加強易於銷售但價值率較低的線上簡單產品，儲備客戶以待疫情過後作客戶轉化。

上半年科技業務營運利潤為40.45億元，按年上升23.5%，總收入為427.32億元，按年上升11.2%。財富管理平台陸金所資產管理規模為5194.1億元，按年上升12.4%，活躍投資客戶數為1278萬人，按年上升2.2%，財富管理交易為5174.5億元，按年升6.2%，相對去年同期跌幅為47.3%。

疫下賠付增加 產險綜合成本率升

平保產險營運利潤按年下跌17.6%，至82.74億元，綜合成本率為98.1%，按年上升1.5個百分點，較首季上升1.6個百分點，主要因為保證保險業務受疫情影響賠付短期上升，原保險保費收入為1441.18億元，按年增長10.5%。