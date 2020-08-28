中交建挫3% 確認5附屬列美制裁名單

集團表示，正就事件評估對公司業務影響，惟強調從未在美國開展任何業務，核心裝備亦未使用或進口美國技術。

強調從未在美開展任何業務

制裁名單公布後，中交建昨日股價下跌，最多曾跌5.5%至4.4元，收市報4.5元，跌幅收窄至3.4%。中交建表示，旗下被列入制裁名單公司分別為中交疏浚、中交疏浚三家附屬公司中交天津航道局、中交上海航道局和中交廣州航道局，以及中交第二航務工程局。

而根據相關公布，在美國出口管制條例下的供應商，須申請許可才可以向前述五家附屬公司出口、再出口及轉讓產品或技術。

指核心裝備未使用或進口美技術

中交建表示，中交疏浚主要用於營運集團旗下疏浚業務，當中又主要以中國境內航道疏浚、吹填造地、環保疏浚等工程為主，境外業務佔比較小，根據集團2019年年報顯示，該公司的新簽合同額、營業收入貢獻，佔中交建整體約為6%。

中交建表示，未在美國開展任何業務，核心裝備未使用或進口美國技術。公司正就該決定對本公司的業務和經營的潛在影響進行綜合評估，將在適當的時候發布進一步的公告。