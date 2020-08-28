萬科中期多賺5.6% 不派息

萬科表示，上半年累計實現銷售金額3204.8億元，按年下降4%，跌幅較第一季度收窄3.7個百分點。期內的淨負債率為27%。毛利率為24.1%，按年下降4.2個百分點。

物業發展部門入帳的收入則達1381.4億元，按年增長3.87%；物業服務部門期內錄得收入66.9億元，按年增長26.8%。

合景泰富上半年純利減41%

另一內房股合景泰富（1813）上半年的核心利潤按年增長31.4%至33.02億元，純利35.16億元，按年減少41%。每股派中期息0.4元，按年增25%。該集團由於交付物業面積增加，因此物業開發收入約124.49億元，按年增長28.2%；物業管理收入約5.47億元，按年增加50.7%。

另外，整體負債比率為59.2%，按年減少16.2個百分點。

佳兆業上半年純利跌2.42%

佳兆業（1638）上半年度的純利按年減少2.42%；核心淨溢利則為34.61億元，按年增長25.7%。每股派中期息3港仙，與去年同期一樣。

集團副總裁吳建新昨日在中期業績發布會上表示，已經在春節後安排線上銷售，並且控制銷售及融資成本，加快推進舊改項目，因此今年有信心達到1000億元售樓目標。

萬科昨日跌2.95%，收報24.65元，合景及佳兆業分別跌1.4%及2.8%，三股均是收市後公布業績。