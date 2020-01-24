中石油中期轉蝕近300億 派息增12%

中期息每股0.08742元

雖然上半年轉虧，但集團派中期息每股0.08742元，即使去年有特別息，按年仍增12.6%，中石油指是考慮到經營業績、財務狀况、現金流量及管道重組預期收益等情况。另一方面，市場關注中石油上月以2687億元對價向國家管網公司出售管道業務，從而獲得1192億元現金的情况下會否派發特別息，但中石油財務總監柴守平未有言明，他指在上半年錄得大額虧損之下增派息已算積極，亦會繼續維持派息率不低於45%的政策。

受油氣銷售量減少及價格下降，中石油上半年營業收入按年跌22.3%至9290.45億元。此外，上半年資本開支按年減少11%至747.6億元，同時預計全年資本開支為2285億元，按年下降23%。

總裁段良偉指出，受疫情及國際油價大幅下跌的影響，公司正面對前所未有的衝擊，但就近期油價和市場需求回暖，故對公司的未來仍充滿信心，柴守平則表示，預計下半年國際油價表現會較上半年好，預料全年布油可升至每桶41美元至43美元水平。中石油昨日業績前收報2.65元，跌2.21%。