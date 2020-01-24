經濟

農夫山泉超購269倍 傳上限定價

【明報專訊】路透社旗下IFR報道，內地飲料龍頭企業農夫山泉（9633）計劃以21.5元上限定價，國際配售方面則獲大倍數超購，昨日該股已提前結束國際配售。本報昨日統計8家券商數據，累計借出孖展約1575億元，全日淨增約120億元孖展，相當於公開發售超購269倍。農夫山泉今日中午12時截止認購，擬於9月8日掛牌。

內地媒體《一線》昨日報道則引述消息人士稱，內地大型基金高瓴資本此前曾主動接觸農夫山泉，希望可作為基石投資者投資，但最終遭到公司拒絕。

報道形容，高瓴一向於本港IPO市場受歡迎，「食檸檬」情况罕見。報道續指出，估計本次機構投資者參與農夫山泉國際配售的資金門檻為2億美元。

根據農夫山泉初步招股資料，截至今年5月底，公司5個月內盈利19.32億元（人民幣．下同），較去年同期跌18%。純利率錄得22.3%，按年跌1.5個百分點。包裝飲用水期內貢獻收益按年微跌4.3%至56億元，佔總收益62%。此外，茶飲料佔總收入13.5%，功能飲料佔比12.5%。

霧芯科技否認來港上市

早前電子煙新股思摩爾（6969）於港股市場熱炒。IFR昨日報道，另一大型內地電子煙製造商霧芯科技目前正與上市顧問洽談來港上市事宜，最快明年可來港掛牌，最多集資10億美元（約為78億港元）。霧芯科技以旗下電子煙「RELX悅刻」知名，悅刻發言人昨日否認報道，指暫時未有上市考慮，亦未啟動上市事宜。去年公司亦曾否認進行B輪融資，當時報道指，悅刻估值達24億美元（約為187.2億港元）。

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