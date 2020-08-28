眾安小米大升 科指續漲3.65％

滬深港股通昨錄逾42億淨流入

科指成分股當中，眾安在線（6060）及小米集團（1810）績後發威，小米昨勁升12.9%，再創逾兩年新高，收報21.35元；眾安在線急升22.9%，收報53.75元。美團點評（3690）昨天再破頂，收報271元，升4.71%；騰訊（0700）升1.18%至558元。北水淨流入加速，昨日滬深港股通共錄得42.56億元淨流入，為8月初以來最大單日淨流入，資金主要追捧科技股。當中，以小米吸納最多，淨流入10.35億元；騰訊亦錄得8.68億元淨流入。

港匯走強，昨天港元觸及7.75強方兌換保證，金管局入市沽出34.88億港元，本港銀行體系總結餘將在8月31日增至1919.05億元。

小米周三晚公布的季績大勝預期，瑞信發表報告表示，小米下半年將推出更多5G手機及入門手機，以提升市場份額，認為能夠受惠美國對中國電訊商華為的禁令，將目標價由15.3元升至22.1元，評級「跑贏大市」。

不過，大市受傳統股拖累下跌，恒指昨天收報25281點，跌210點或0.83%。