科指ETF今登場 每年料234億流入 南方搶頭炮1500元入場 恒生下周推管理費較低

明報記者 歐陽偉昉

南方東英表示，南方恒生科技ETF已獲2400萬美元的初始投資。基金管理費為每年0.99 %，預計全年經常開支比率為1.49%，年度跟蹤偏離度為2%。恒生推出的ETF管理費則較低，產品管理費為每年0.55%，預計全年經常開支比率為0.87%，追蹤偏離度為0.94%，恒生科技指數ETF每手亦為200股，起始價約7元，入場費為1400元。

「待ETF規模壯大後 費用將降」

相對於同由恒生投資管理推出的恒指ETF（2833）和國指ETF（2828），全年經常開支比率為0.1%和0.65%，低於科指ETF水平，該行董事兼行政總裁李佩珊表示，因為ETF成立有支出，而且推出初期規模亦較小，待規模壯大後經常開支比率和追蹤偏離度可望降低。南方東英首席ETF策略師李雪恒亦稱，待ETF規模壯大後，費用會下降。

恒生：盼吸國際科技公司來港

恒生指數公司副行政總裁巫婉雯表示，科指ETF上市有助促進香港成為國際科技公司垂青的主要金融中心，並吸引更多資金投入相關的ETF。她期盼有更多與科指掛鈎的ETF產品在市場上推出。

科技股今年表現理想，科指自上月底推出至今累升11.31%，同期恒指升2.76%（見圖）。科指成交額明顯較推出首周時上升，昨日達538.74億元，到整體港股的36%。有意見擔心科技股已見泡沫，薛永輝並不同意，指科企有盈利而且快速增長。他預計科指成分股的市值可望在2025年升至8700億美元，比今年7月底時的1500億美元上升4.8倍。

調整行業比重 有助恒指推升估值

薛永輝表示，環球央行量化寬鬆增加市場流動性，債券都資產缺乏回報，在全球經濟恢復較慢，因此投資者願意以更高估值投資高增長的科技股。恒指在下月7日生效的指數調整開始納入同股不同權和第二上市股票，阿里（9988）及小米（1810）獲納入，薛永輝表示，調整有助加強恒指的增長潛力，因為恒指會考慮不同行業比重逐步調整，有助逐漸推升恒指估值。