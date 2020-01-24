通訊局准TVB股權易手 徐敬：將申入董事會

李寶安：董事會變動需時處理

重組完成後，徐敬、黎瑞剛控制的Young Lion所持TVB股權由26%下降至22.1%。TVB表示，股權重組於昨日完成，陳國強將不再持有公司股權。

新任股東徐敬接受本報查詢時表示，將申請加入TVB董事會，但他預計因為涉及若干程序，估計需時至少一至兩個月。

TVB副主席兼行政總裁李寶安稱，委任新董事成員還要經提名委員會等程序，因此董事會變動要一定時間處理。

台灣富商王雪紅持3.9%股權

除徐敬獲批取代「殼王」位置外，根據通訊局公布，王雪紅亦獲批將所持Young Lion股份轉換成TVB股份，以「受限制表決控權人」身分持有TVB 3.9%股權。

完成交易後，Young Lion在TVB持股由26%減至22.1%。

根據法例，若要在TVB等免費電視持牌公司持有逾2%具表決權股份，須事先獲得通訊局批准，確認「受限制表決控股權人」身分，同時在行使表決權時，亦須受外資投票權不能超過49%的限制。

徐敬：長遠對TVB業務發展樂觀

徐敬表示，是經朋友介紹認識「殼王」陳國強，促成今次入股交易。他認為，若然經濟回穩及疫情受控，以TVB「有咁多年歷史，又有職員藝員支持」，認為「（業績好轉）希望在人間」，並長遠對TVB的業務發展保持樂觀。