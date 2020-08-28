叙福樓半年少賺39% 不派息

上半年在疫情的不利影響下，各品牌餐廳收入均減少。其中包括叙福樓金閣等粵菜餐廳收入按年大跌60.3%至4042.1萬元，撇除疫情因素，亦與去年4月出售3間粵菜餐廳有關；牛角、溫野菜等亞洲菜自有品牌收入則按年跌25.5%至9467.4萬元；而亞洲菜特許經營品牌錄得2.67億元收入，按年減少5.8%。而三大分部當中，亞洲菜自有品牌上半年盈轉虧，蝕2102.1萬元，去年同期為賺958萬元。

不過，期內叙福樓餐廳總數不減反增，亞洲菜自有品牌及特許經營品牌上半年各增一間門店，令餐廳總數增至38間。叙福樓表示，面對今年諸多障礙，公司一直並將繼續積極與業主就租金減免進行磋商，與供應商尋求更優惠的條款，以及加強送餐平台及外賣自取的服務，亦透過管理營運資金水平，以確保良好的流動資金狀况。今年上半年公司的物業租金及相關開支按年減少59.5%至1810萬元，部分與業主提供的租金寬免有關。

太興半年純利跌逾八成

經營茶餐廳的太興（6811），上半年收入跌近兩成至13.17億元，錄得純利840萬元，按年跌逾八成，中期息每股派1.3仙，較去年同期削近六成。集團稱，雖然上半年因疫情關係，令餐廳營運總收入跌19.7%至12.78億元，但同時外賣生意急增，佔期內該業務收入比例達三成，相當於上半年外賣收入達3.83億元。