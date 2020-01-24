AEON母企半年蝕7203萬

港業務虧損收窄22% 內地虧轉盈

永旺昨收報2.31元，升0.43%。公司收入按年增6.8%，錄51.58億元，來自香港收入按年增15.9%至24.23億元，內地收入按年跌0.1%至27.34億元，部分由於增長被人民幣兌港元貶值抵消。銷售額方面，香港在線消費銷售額按年升14.3%。毛利率微跌1.3個百分點，至28.2%。集團香港業務上半年虧損6660萬元，較去年同期收窄22.4%；內地業務轉虧為盈，錄210萬元盈利。每股虧損0.277元，派中期息每股0.05元。

中川伊正表示，中期業績提升，主因大型店舖改裝後提升吸引力，荃灣、尖沙嘴店客流量分別增16.7%及8.8%，公司特價優惠日銷量躍升兩成，亦因為AEON繼續引入自家品牌、提升運營效率，例如大幅增加自助售貨機數量。此外，根據中期報告披露，AEON申請保就業計劃第一輪，於8月已收到補助5994.4萬元，承諾今年8月31日前不裁員。