王維基：有信心疫後可保持銷售

轉型網購首盈利 計及補貼半年賺逾億

他稱「睇唔到點解疫情後（銷售）會下降」，又說疫情過去自己都會外出，但不代表會購物，因上網購物有更多選擇又廉宜，相信未來網購發展不會倒退。港視更計劃，未來3年加碼投資最多約4億元，包括擴建將軍澳總部配送中心、增設第6個配送中心、購置200至250輛貨車，以及升級軟硬件系統，令可應付的交易額增至100億元。

集團上半年各項營運指標普遍急增（見表），營業額大升1.142倍至6.255億元，截至今年6月底止，手頭現金大增至逾6億元。集團預計，下半年GMV較上半年相若或有輕微增長，目標28億至30億元。王維基表示，今年2月配股籌得的4.5億元已可滿足擴大接單能力的資金需求，短期內無集資計劃。

今年上半年HKTVmall新增客戶佔整體GMV的16.3%，王維基表示，HKTVmall有逾百萬名客戶，已等同逾百萬家庭使用平台，相信較能接觸到新科技的市民已是其客戶，未來希望客戶可購買更多種類的產品，以帶動增長。

免運費門檻調高至800元 稱「迫不得已」

至於近日調高免運費門檻至800元，他解釋是「迫不得已」，因當時訂單量太大，希望客戶可集中一次下訂單，上周已將VIP免運門檻調整至350元。集團期內共有68間O2O門店，於6月共有逾100個訂單自取點。王維基表示，今年沒有特定開店目標，如果租金較兩年前減一半或以上、人流旺就會考慮。