經濟

港視「轉盈」即研進軍海外 擬輸出自家物流網購系統 王維基：冀長做長有

【明報專訊】經營HKTVmall的香港電視（1137）上半年成功扭虧為盈，副主席兼行政總裁王維基未滿足現狀，稱正研究「走出香港」，未來6個月會在海外成立2至3間公司，推廣及介紹HKTVmall整套系統及解決方案，幫助客戶設立網上商場，開拓另類海外市場。同時，他計劃擴大HKTVmall業務範疇，包括加入外賣功能、成立電子錢包「HKTVpay」等，保持香港網購龍頭地位。

明報記者 蕭嘉聰

王維基表示，現時海外市場需求非常大，如果客戶在海外從事傳統零售業或經營商場，會發現生意受大型網購平台威脅，不論是南美洲、中東或亞洲，投資者均需要營運技術及經驗。集團已有一套成功系統，基本投資不大，弱點是20多年集中發展香港市場，因此會在海外招攬人才，現階段難預計可做到多大規模。

平台預計9至10月增設外賣功能

王維基表示，港視今年上半年配送成本佔訂單總商品交易額比率為11.4%，按年下降4.5個百分點，指如果本地商家想與電商龍頭Amazon競爭，成為一門賺錢生意，需要港視「秘方」。他舉例指英國網上超市Ocado目前透過向全球9個超市客戶提供點對點解決方案，每年錄得8100萬元英鎊收入。他認為，HKTVmall主要針對網上商場，可向地產商或有意投資網上商場的客戶提供技術，再透過營業額分成等形式「長做長有」。他又稱，不擔心外銷系統會被本地兩大超市「偷橋」，「唔係咁易抄到，如果咁簡單就做咗」。

至於在港的發展計劃，王維基形容，HKTVmall由5年前的網上超市發展成為網上商場，未來更希望建構一個的生態系統，成為港人生活一部分，全面照顧衣食住行。平台預計於9至10月增設外賣功能，系統處在測試階段，預計推出將有3000間餐廳加盟。他指功能希望幫助餐廳低成本地向同區居民推廣美食，有信心疫情過後仍有需求。

HKTVpay沒存錢功能 不需額外申牌照

他又稱，電子錢包「HKTVpay」只需將信用卡加入電子錢包內，沒有存錢功能，等同Apple Pay，不需要額外申請牌照，長期而言對消費者線上線下購物行為有更全面了解，可帶來可觀收益。

此外，平台將於下半年建立數據共享庫「Open Data Bank」，王維基解釋，過去5年獲取許多消費者資料，經過分析後了解其消費者習慣，大學研究、數碼廣告及銀行均可使用數據，以推動香港數碼化。他又指出，HKTVmall近日舉辦書展及電器展，直播一小時GMV達100萬元，未來會繼續直播。同時，平台將開放登陸頁面，容許商戶、KOL等建立及管理其專屬頁面，連繫消費者、商戶及KOL，令平台成為消閒的地方。

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