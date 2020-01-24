曾買賣近500物業 今年接手環亞即賺錢

本月3600萬拍售天璽單位

賺佣72萬

與委託代理放售物業一樣，經過環亞以拍賣售出物業，買賣雙方各須繳付相等於成交價1%佣金，最低佣金收費為1萬元；與委託代理放盤「不成交不收費」不同，賣家委託環亞拍賣，即使未能售出物業，亦需要繳付3000元至5000元的拍賣費，區蘊聰解釋，環亞需要就被委託拍賣的物業進行查冊、也會投放報紙及網上廣告，並且安排員工去舉辦開放日介紹該物業，有一定營運成本，故此收取拍賣費屬合理，目的亦是希望在拍賣日幫助業主成功出售物業，「我們每隔兩星期舉行一次拍賣會，業主委託我們拍賣後，該物業便是我們在該兩星期內盡全力去捧紅的明星，爭取最多的潛在買家留意」。

區蘊聰透露，他於今年首季接手環亞物業拍賣以來，集團過去半年已錄微利，代表作是本月以3600萬元成功拍售九龍站天璽單位，收取買賣雙方各1%佣金共72萬元。

[樓市論壇]