淡巿出招 環亞區蘊聰策劃低價拍賣工廈劏房

市場往往有危便有機，環亞物業拍賣今年4月獲投資者委託以拍賣方式出售上述的荃灣富利工業大廈一批工廈劏房單位，面積介乎69至125方呎，售價25萬至42萬元，呎價低至3000多元，至今已售出逾20伙，套現近700萬元，現僅餘兩伙分別面積為101及104伙方呎單位待售，售價35萬元及36萬元。

上述富利工業大廈中層B室單位，業主於2017年9月以1230萬元購入，以公司名義持有。負責該項目拍賣的區蘊聰本周一下午應約於該工廈單位接受訪問，並且帶記者實地考察該項目，現場所見已分拆成逾30個劏房單位，各有獨立房間號碼及獨立電表，內設冷氣，另亦預留位置接駁寬頻上網，共享設施則包括飲水機、洗手間及沐浴間，業主外聘公司提供定期清潔服務，每方呎管理月費為2.8元。

可作辦公儲物 居住違反地契

區蘊聰表示，由於在該B室單位大堂內設有各劏房單位的獨立信箱，可作為商業登記地址之用，故此不少買家是公司客戶，而就記者現場所見，亦有年輕人在單位辦公；另外，由於該物業鄰近的私樓樂悠居及立坊以中小型單位為主，有關屋苑居民或會租用該工廈劏房作儲物用途。他估計，面積較大的單位出租作辦公室用途，月租可達1500元或以上；面積較細的單位出租作儲物用途，月租亦可達1000元。

不過，區蘊聰強調，由於上述工廈劏房單位內不設來水位及去水位，不適合作居住用途，亦違反地契，因此他並不建議：「這裏的配套並不適合居住，若要居住的話，市場上亦有套房、太空艙及共享居住空間等其他選擇。」

業主原擬一批過出售

聽取建議後改為拆售

能夠以35萬元買入一個位置相對方便的逾百呎工廈單位，有一定吸引力，區蘊聰表示，業主2017年買入富利工業大廈中層B室單位後，向屋宇署入則分間成逾30個細單位，估計建築費近200萬元，項目落成後其中逾10個單位已經出售或保留作自用，部分屬有窗的優質單位，故此對於業主來說，餘下逾20個單位屬貨尾，希望在較短時間內沽貨套現，叫價並不進取。

業主於今年4月委託環亞物業拍賣方式出售上述逾20個工廈劏房時，原來希望一批過出售，以在短時間內套現，當時區蘊聰向業主分析，此舉相信只有投資者才有能力接貨，而由於本港經濟受新冠肺炎疫情衝擊，投資氣氛欠佳，料只能低價成交；故他建議業主拆售該批工廈劏房，因為這樣可同時吸引投資者及用家，並獲業主同意，由最初只把兩個單位拆售，跟着拿一批各有特色的單位（包括一個交吉單位、一個連租約單位，以及一個相連單位）拍賣，至今亦銷情不俗。

荃灣工廈劏房普遍

觀望更多業主求售

區蘊聰強調，是次案例顯示，物業中介做足功課後與業主妥善溝通的重要，「我覺得溝通永遠是最重要的，要以你的能力去轉達你的意見，不要擔心業主不鍾意聽，因為只要你做足功課，分析亦有數據支持，業主亦並非一成不變」。

至於日後會否有更多工廈劏房單位拆售呢？區蘊聰表示，要視乎業主對樓市前景的看法，以富利工業大廈為例，目前有幾間大集團在該工廈經營劏房出租，若它們願意像他的客戶一樣轉租為賣，市場可售的工廈劏房供應便會增加。

明報記者 葉創成 攝影 劉焌陶

[樓市論壇]