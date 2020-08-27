手機+App 一「嘟」照顧生活所需

明報記者 黃清瑤

電子錢包：騰訊阿里平分天下

香港人主要以WhatsApp通訊，內地普遍用微信。騰訊旗下的微信與WhatsApp最大分別是功能多元化，包括電子錢包及朋友圈。

微信小程序 盡享商店優惠

微信電子錢包可連接銀行戶口，可即時增值及轉帳。不得不提與生活息息相關的微信小程序。政府機構及不少商戶都會推出小程序以便市民付款、購物等，例如深圳地鐵推出了「深圳地鐵e出行」小程序，用戶打開程式就可藉QR code支付車資，又可追蹤這些機構或商戶的公眾號，捕捉商戶最新資訊。

通常市民可登記資料成為商戶會員及擁有電子會員，消費時可出示電子會員卡儲分，儲滿一定分數就可享有優惠。內地不少醫院亦有微信公眾號，市民可以電子掛號，免除等候時間。由於App內是以個人資料實名認證，因此微信既是身分證，又是內地版的八達通和PayMe及多張商戶的會員卡。

支付寶淘寶訂票無難度

另一個內地較多人使用的電子錢包App是阿里巴巴的支付寶，它沒有對話功能，而是一個較專門的電子錢包，同樣可綁定銀行戶口，用來轉帳、交卡數和水電費等。它亦是一個虛擬銀行，可以存錢收息、買賣股票和保險。另外亦有其他生活便利功能，如訂火車飛機票，甚至在App內瀏覽天貓超市、盒馬鮮生等網購平台，再用支付寶付款，一個App就可做到多種生活便利功能。內地政府更會與微信、支付寶合作，市民完成新冠肺炎病毒檢測後，如結果呈陰性就可在App內登記資料，生成電子健康碼。

■有片睇

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