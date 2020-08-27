豪宅2000萬遊艇裝修顯氣派

明報記者 張允亭

攝影 賴俊傑、林靄怡

複式單位大門設於上層，甫入單位內為門廳位置，寬闊空間增加尊貴感覺。門廳右方的客廳採歐陸式風格設計，以柔和的淡黃色為基調，花紋地顫與窗簾互相襯托，配以黑色造型枱燈，糅合異國情調。客廳位置隔着「通窿」的牆壁往下望，是放有意大利逾百年品牌Giorgetti大圓枱的飯廳。客廳與飯廳之間設有數級樓梯，猶如遊艇般空間明確切割區分。

逾40年舊宅變身藝術品

從飯廳再拾級而下，是設計風格截然不同的家庭廳，色彩鮮艷的地氈、牆壁獨特的圖案，橢圓形的梳化牀，為單位注入藝術和活潑的大氣氛圍，令人賞心悅目。當上層宴客之際，小朋友就可於下層的私人空間玩樂。考慮到小朋友好動，室內裝飾，包括牀邊、層架均採圓角設計，以免小朋友跑跳時發生意外，做法亦參照遊艇設計。同層的3間套房，分別採3種風格設計。其中一間就予人置身於遊艇內部的錯覺，米白色與木色的搭配，深沉而帶有層次的亮面黑檀木，與格紋裝飾勾勒出復古的典雅。

睡房的浴室是亮點之一，浴室採用趟門，將原有三件潔具分離，以節省空間，均是遊艇常見的設計。改裝後洗手盆搬到浴室外，並隱藏於暗門後方。其餘兩間睡房則分別以歐陸式風格、洋溢地中海風情的藍白色調佈置。衣櫃手把凹位、門柄把手、圓鏡等細節不僅切合主題，亦盡見設計師的一絲不苟。

岑啟基：寬敞舒適才算豪宅

不時與各大發展商合作、設計豪宅示範單位的岑啟基接受訪問時表示，作為設計師，滿足客人要求最為重要，畢竟實際使用者是客人，而有時客人需要的未必是「靚嘢」，自己亦曾與業主一同親赴歐洲，以實際的設計案例說服業主採用。

對於豪宅的定義，他亦有一番見解。岑啟基認為，豪宅最重要並不是金碧輝煌，而是有充足又舒適的空間。他分享一件趣事，曾有客人告訴他：「如果向別人展示自己的屋面積偌大，就要做普通人不會做的事，例如將浴缸放置在浴室中央。」在價位上，他認為，過億的物業方屬豪宅。

業主開價逾億連車位放售

資料顯示，上述單位持有人為老牌發展商之一的寶聲集團第三代、已故教育家陳樹渠的二子陳燿陽，而單位亦正於市場放售。中原高級客戶經理莊耀祖表示，現時業主開價1.15億元連車位放盤，實用面積2626方呎，每呎叫價約4.3萬元；屋苑提供複式戶為主，一梯僅兩伙，私隱度十足，間隔迎合大家庭需要。

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