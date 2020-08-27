旺角警署對面地舖 3600萬沽低市價一成

市場消息稱，上述旺角太子道157號別樹華軒地下06號舖，位於旺角警署及早前經常有人獻花紀念去年「8.31事件」的港鐵太子站B1出口對面，面積約349方呎。據悉，原業主今年初低調地放售，當時叫價4800萬元，惟乏人問津，早前劈價至3800萬元放售，新近以3600萬元易手，即成交價較今年初叫價低1200萬元或25%，呎價10.3萬元。 據悉，商舖現租予花旗銀行，月租逾9.9萬元、呎租284元，租期至2023年10月，新買家可享租金回報3.3厘。原業主2007年以1530萬元購入，持貨13年，帳面將獲利2070萬元，物業升值1.35倍。

德祥地產4.6億沽銅鑼灣珀麗尚品酒店

另同亦因反修例風波備受打擊的酒店業，在今年新冠疫情肆虐下，生意更大減。德祥地產（0199）公布，以4.6億元沽出銅鑼灣摩頓台7號珀麗尚品酒店，以94間酒店房間計，每間酒店房間約489萬元，新買家為中國新經濟投資（0080）非執行董事王丁本。據悉，德祥地產去年已低調地放售，當時叫價約7億元，即現成交價較去年叫價低2.4億元或34%。

德祥地產指出，物業及營運酒店公司，在去年分別虧損3939萬及985萬元，現出售全幢酒店，償還約3億元銀行貨款後，餘款約1.543億將作集團一般營運資金。