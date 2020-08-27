華懋5.3億奪西貢地 呎價9246元符預期

華懋行政總裁蔡宏興回應查詢時表示，計劃作分層住宅及洋房的混合式發展，預計投資總額10億元。被問及新冠疫情會否影響出價，蔡回應指出價已考慮各種因素，料豪宅市道長遠能平穩發展。

投資額料10億 將融合分層洋房

同時，華懋集團地產業務董事總經理區慶麟亦表示，很高興投得上述西貢蠔涌住宅地皮，計劃興建約50個低密度分層單位及洋房單位，預計屋苑可享白沙灣一帶海景。

上述地皮面積3.84萬方呎，指定作私人住宅用途，項目位於蠔涌河河邊，預計落成後可享河景及遠眺區內指標屋苑匡湖居。值得留意的是，中標的發展商須自行興建及保養堤岸。

業界預期未來呎價2.5萬

萊坊執行董事林浩文表示，中標價比預期略高，但仍屬合理水平，反映發展商對豪宅後市仍有信心，尤其西貢區未來供應量少，預計物業落成後可享開揚景，落成後以每方呎2萬元出售才有合理利潤，若興建排屋或洋屋，每方呎可以2.5萬元出售。

至於區內最新的一手成交，為信置（0083）旗下已屆現樓的逸瓏園，新沽出1座8樓B室頂層連平台及天台特色戶，成交價3000萬元，單位實用1567方呎，屬四房雙套連儲物房間隔，實呎19,145元。逸瓏園目前已累售287伙，套現逾31億元，現餘10伙待售，當中4伙為特色戶。