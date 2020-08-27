浙江商人放售深9特色戶 市值2.4億

戴德梁行香港資本市場部執行董事羅梅蘭表示，上述深灣9號1座頂層全海景雙連複式特色戶，實用4764方呎連雙車位，10月9日截標。市場估計物業市值約2.4億元，即市值實呎約5萬元。

資料顯示，物業由浙江省舟山市富商、和潤集團主席虞松波等人持有，而高院上月底曾發傳票，顯示一家名為Blackwood Forest Limited的公司，向包括虞松波在內的3名人士追討欠款，並要求收回位於上述深灣9號兩個單位及兩個車位。號稱舟山首富的虞松波，曾以135億人民幣身家躋身胡潤百富榜第252位。

另新冠疫情稍好轉，二手市場氣氛升溫。土地註冊處資料顯示，將軍澳新寶城1座頂層特色戶，實用644方呎3房套房間隔，附約530方呎天台，新近以1205萬元易手，實呎1.87萬元，成交價為屋苑新高；原業主2001年9月以312.2萬元一手購入，帳面賺892.8萬元或2.9倍。

新寶城1205萬沽創新高

中原副區域營業經理馬斯力表示，天水圍嘉湖山莊近日交投加快，最新錄得麗湖居7座高層E室易手，實用446方呎兩房戶，以513.9萬元獲外區上車客承接，實呎1.15萬元；原業主1997年1月以218萬元購入，帳面賺295.9萬元或近1.4倍。

匯璽III四房呎租40元

租務方面，南昌站匯璽受惠匯璽8月累錄105宗租賃成交，較上月全月53宗高近1倍，按月租務成交量更屬今年新高。

中原副區域營業經理許永生指出，匯璽III新錄8座高層A室租務成交，實用1513方呎、4房雙套間隔，擁維港海景，以6萬元獲本地家庭客承租，實呎租金40元；以業主2019年4485.4萬元購入價計，享1.6厘租金回報率。