經濟

香港地產

浙江商人放售深9特色戶 市值2.4億

【明報專訊】環球經濟前景未明下，由浙江省舟山市富商虞松波等人持有的香港仔深灣9號複式戶，近日於市場招標放售，估計市值約2.4億元。

戴德梁行香港資本市場部執行董事羅梅蘭表示，上述深灣9號1座頂層全海景雙連複式特色戶，實用4764方呎連雙車位，10月9日截標。市場估計物業市值約2.4億元，即市值實呎約5萬元。

資料顯示，物業由浙江省舟山市富商、和潤集團主席虞松波等人持有，而高院上月底曾發傳票，顯示一家名為Blackwood Forest Limited的公司，向包括虞松波在內的3名人士追討欠款，並要求收回位於上述深灣9號兩個單位及兩個車位。號稱舟山首富的虞松波，曾以135億人民幣身家躋身胡潤百富榜第252位。

另新冠疫情稍好轉，二手市場氣氛升溫。土地註冊處資料顯示，將軍澳新寶城1座頂層特色戶，實用644方呎3房套房間隔，附約530方呎天台，新近以1205萬元易手，實呎1.87萬元，成交價為屋苑新高；原業主2001年9月以312.2萬元一手購入，帳面賺892.8萬元或2.9倍。

新寶城1205萬沽創新高

中原副區域營業經理馬斯力表示，天水圍嘉湖山莊近日交投加快，最新錄得麗湖居7座高層E室易手，實用446方呎兩房戶，以513.9萬元獲外區上車客承接，實呎1.15萬元；原業主1997年1月以218萬元購入，帳面賺295.9萬元或近1.4倍。

匯璽III四房呎租40元

租務方面，南昌站匯璽受惠匯璽8月累錄105宗租賃成交，較上月全月53宗高近1倍，按月租務成交量更屬今年新高。

中原副區域營業經理許永生指出，匯璽III新錄8座高層A室租務成交，實用1513方呎、4房雙套間隔，擁維港海景，以6萬元獲本地家庭客承租，實呎租金40元；以業主2019年4485.4萬元購入價計，享1.6厘租金回報率。

相關字詞﹕匯璽iii 嘉湖山莊 新寶城 虞松波 深灣9號

上 / 下一篇新聞

全球基金一哥領航 撤港ETF強積金 涉資產規模220億 金融時報：亞洲總部擬遷上海
全球基金一哥領航 撤港ETF強積金 涉資產規模220億 金融時報：亞洲總部擬遷上海
領航ETF較傳統不合港口味 基金經理：退市決定合理
領航ETF較傳統不合港口味 基金經理：退市決定合理
蓬佩奧斥匯控保留被制裁帳戶
蓬佩奧斥匯控保留被制裁帳戶
農夫山泉超購248倍 傳騰盛博藥來港上市
農夫山泉超購248倍 傳騰盛博藥來港上市
免費電視蝕5億 TVB不派中期息
免費電視蝕5億 TVB不派中期息
小米利潤勝預期 股價兩年新高 上季收入不跌反升 手機毛利率續受壓
小米利潤勝預期 股價兩年新高 上季收入不跌反升 手機毛利率續受壓
內地學者指估值貴 半導體股捱沽
內地學者指估值貴 半導體股捱沽
中壽上半年新業務價值增6.7% 符預期
中壽上半年新業務價值增6.7% 符預期
新華保險：上季銷售漸恢復 力谷健康險
新華保險：上季銷售漸恢復 力谷健康險
四大內銀資本要求 標普：落差將達6萬億
四大內銀資本要求 標普：落差將達6萬億
潤地擬分拆物管等業務上市 中期核心純利升3%
潤地擬分拆物管等業務上市 中期核心純利升3%
各項業務大幅增長 碧桂園服務半年多賺61%
各項業務大幅增長 碧桂園服務半年多賺61%
石藥半年多賺23% 復派中期息兼送紅股
石藥半年多賺23% 復派中期息兼送紅股
信置全年基礎溢利按年減逾2%
信置全年基礎溢利按年減逾2%
大新銀行半年純利跌三成 信貸減值虧損增近3倍
大新銀行半年純利跌三成 信貸減值虧損增近3倍
反恐科技公司Palantir趕上市 估值260億美元 創辦人支持特朗普
反恐科技公司Palantir趕上市 估值260億美元 創辦人支持特朗普
麥當勞擴大調查 前CEO或瞞性關係
麥當勞擴大調查 前CEO或瞞性關係
Salesforce次季收入破紀錄 股價急漲
Salesforce次季收入破紀錄 股價急漲
內循環催旺旅業 同程藝龍看俏
內循環催旺旅業 同程藝龍看俏
攞保就業兼派特別息的公司
攞保就業兼派特別息的公司
技術取勝
技術取勝
食品股業績有驚喜 頤海康師傅可取
食品股業績有驚喜 頤海康師傅可取
歸本有利 總比蝕本好得多
歸本有利 總比蝕本好得多
知道冇事才會去檢驗
知道冇事才會去檢驗
三大鐵路概念盤逾3000伙伺機出擊 分析：若疫情續好轉 下半年一手市况勝上半年
三大鐵路概念盤逾3000伙伺機出擊 分析：若疫情續好轉 下半年一手市况勝上半年
美領館壽臣山屋地 傳長實28億有機會奪標
美領館壽臣山屋地 傳長實28億有機會奪標
華懋5.3億奪西貢地 呎價9246元符預期
華懋5.3億奪西貢地 呎價9246元符預期
旺角警署對面地舖 3600萬沽低市價一成
旺角警署對面地舖 3600萬沽低市價一成
豪宅2000萬遊艇裝修顯氣派
豪宅2000萬遊艇裝修顯氣派
手機+App 一「嘟」照顧生活所需
手機+App 一「嘟」照顧生活所需
外賣平台：美團餓了麼收費廉
外賣平台：美團餓了麼收費廉
交通出行：一站式召車服務
交通出行：一站式召車服務
影音娛樂：抖音嗶哩嗶哩睇片必備
影音娛樂：抖音嗶哩嗶哩睇片必備
灣區須知： 港購流動數據 內地可開fb
灣區須知： 港購流動數據 內地可開fb
淡巿出招 環亞區蘊聰策劃低價拍賣工廈劏房
淡巿出招 環亞區蘊聰策劃低價拍賣工廈劏房
曾買賣近500物業 今年接手環亞即賺錢
曾買賣近500物業 今年接手環亞即賺錢