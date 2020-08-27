經濟

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美領館壽臣山屋地 傳長實28億有機會奪標

【明報專訊】5月美國政府推出的南區壽臣山壽山村道37號屋地招標，已於7月底截標，市場盛傳項目最終只有1至2個財團入標，並指長實（1113）出價約在28億元水平，有機會奪標，惟現階段仍未知悉美國政府會否接受買家出價。市場消息稱，賣方有權最遲於今年底前公布招標結果。

本報記者向長實（1113）執行董事趙國雄查詢，惟暫時未獲回覆。

上述物業由美國政府於1948年購入，並用作美國駐港領事館宿舍之用，地盤面積約9.47萬方呎，可重建樓面約4.73萬方呎。若以28億元計，每方呎樓面地價約5.9萬元。項目推出時，市場估值最高47億元，每方呎樓面地價約10萬元，而新買家亦可申請補地價，把可重建樓面提高至約71,097方呎。

維港頌撻大訂戶5200萬沽 3年賣平7%

新冠疫情稍紓緩，市場連錄一手豪宅成交；長實北角維港頌透過招標以5200萬元售出8座25樓A室，實用1323方呎，實呎3.93萬元；單位原於2017年4月以5585.4萬元售出，但買家今年1月撻大訂，意味新成交價比3年前舊價賣平7%，新買家成交期120日。

嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山，最新以1.6億元售出9號洋房，實用2846方呎、實呎5.62萬元，買家成交期365天；另嘉里同系屯門掃管笏滿名山，以8631萬元售出名庭2號洋房，實用2877方呎、實呎3萬元。換言之，緹山和滿名山單日連沽兩幢洋房，吸金近2.5億元。

緹山滿名山連沽兩洋房吸金近2.5億

新地（0016）7月推出至今累售187伙的屯門御海灣新加推23伙，維持最高22%折扣，單位折實價458.5萬元起，整批折實平均18,735元。

至於屯門青山公路帝御•金灣再錄新成交，單位為第3座15樓01室，實用547方呎兩房戶，成交價756.7萬元，實呎1.38萬元，令項目累售增至534伙，為8月最熱賣新盤。

相關字詞﹕滿名山 御海灣 緹山 維港頌 長實 壽臣山屋地

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