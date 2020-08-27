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三大鐵路概念盤逾3000伙伺機出擊 分析：若疫情續好轉 下半年一手市况勝上半年

【明報專訊】新冠疫情近日稍改善，屯門青山公路青山灣新盤帝御．金灣，開盤不足4周累售534伙、佔項目單位總數611伙近九成，猶如為樓市注入強心針，市場焦點將轉移到三大鐵路沿線新盤，包括南豐將軍澳日出康城10期、新世界（0017）港鐵大圍站上蓋1期，以及中洲置業火炭坳背灣街項目，三盤共涉3011伙，現正申請預售樓花。業界分析，只要新冠疫情沒急劇惡化，下半年新盤銷量或超越上半年錄得的6800餘宗。

明報記者 歐陽慧恩

在三大具鐵路概念的全新焦點盤中，由南豐及港鐵（0066）發展的日出康城10期項目，提供893伙，戶型由2房至4房不等，預計2022年4月落成。南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，該盤部署今年底推售，極有機會是繼長實（1113）8期SEA TO SKY、會德豐地產9C期OCEAN MARINI後，區內今年第三個新盤。

康城10期涉893伙

至於南豐同系日出康城6期LP6，盧子豪指出，預計年底前可獲滿意紙，項目累售逾2340伙，只餘下49伙大多高層單位及特色戶。可留意的是，LP6去年曾以招標形式售出2座68樓A室，成交價6519萬元，實用2739方呎連天台和設私家泳池，實呎23801元，為日出康城成交總價最高的一手單位。

至於另一矚目新盤、由新世界及港鐵發展的大圍站上蓋住宅項目，共提供3090個住宅單位，分三期推出，當中第一期提供783伙，戶型介乎1房至4房，預計落成時間為2022年9月30日。市場預計，大圍站一期短期內可獲批預售樓花，有機會最快於9月登場，勢成新盤市場焦點。

新世界大圍站一期最矚目

至於相隔大圍站僅兩個港鐵站的火炭站，另一焦點大型新盤亦伺機出擊；中洲置業旗下的坳背灣街1號項目，今年3月申請預售樓花，發展商計劃最快下半年內推售，同時為該集團在本港首個住宅盤，項目提供1335伙，並設會所及商場，戶型以1至3房為主。

中洲火炭新盤1335伙

利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，近日新冠肺炎確診宗數回落，若沒有新一輪疫情爆發，料下半年總成交量將超上半年錄得的6800餘宗，尤以1房至3房單位最為渴市，預料亦將可帶旺二手市場。

相關字詞﹕中洲置業 新世界 陳海潮 火炭坳背灣街1號 大圍站上蓋1期 日出康城10期 南豐 新盤推售

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