經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

知道冇事才會去檢驗

【明報專訊】昨日與客戶開完會之後，又唔能夠一起晚飯，唯有獨自揸車回家，回家途中在警方檢查站被截停，警員核對過身分證及駕駛執照之後問我是否介意「吹波波」，即是酒精濃度測試，我話唔介意。因為我知道自己冇飲酒，我相信沒有飲酒的人都唔介意「吹波波」。警員擺出一個有深度笑容，我明白他的意思，在「吹波波」之後便揸車離開。

對付疫情方法 只有圍堵追尋

現在全世界都受新冠病毒蹂躪，在疫苗未出現前，對付疫情方法只有圍堵追尋，即是隔離、堵塞、追蹤及尋找。香港在圍堵追都做得唔錯，但如果不能尋找隱藏在社區的帶菌者，疫情在隔一段時間就會出現下一波，所以，政府是有責任提供全民檢疫，這亦是過去所有傳染病專家的共識，他們亦早已表示，如果不提供全民檢疫，醫護人員所做的一切都是徒然。

事情發展得很奇怪，當政府提供全民檢疫，竟然有不少名醫及傳染病專家話全民檢疫的效用不大，簡直是浪費彈藥，所以他們不會去檢驗，亦不鼓勵其他人去檢驗。他們不去檢驗的理由是因為知道自己生活規律甚嚴，冇可能有機會確診。

專家們的說話令我想起那位警員深度的笑容，原來真的是有司機知道自己沒有飲酒，亦唔想「吹波波」。不過，唔「吹波波」只是影響自己，不做檢疫就會影響其他人。我問公司同事會不會去做檢疫，答案全部是肯定，他們話萬一確診而又冇預先檢疫，不但影響公司及其他同事，而且分分鐘連份工也沒有了，其實全民檢疫是為自己多過為別人的公民責任。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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