經濟
周顯 投資二三事

投資策略

歸本有利 總比蝕本好得多

【明報專訊】無綫新聞副總監許方輝，也是在2013年和新聞小花周嘉儀鬧緋聞的那一位，將會過檔有線寬頻（1097）擔任有線電視新聞部揸fit人。

至於有線原新聞部主管馮德雄則從本月起，已轉任顧問，不再參與日常運作，總主播王春媚於周二提出辭職，再加上有線在上周解僱3名工程部資深員工，引發新聞部員工聯署反對……在在證明了，有線電視新聞部正在進行大洗牌。

有線新聞部大洗牌「染紅」？

毫無疑問，這次大清洗的主軸，就是「染紅」？……慢着，這明明是政治新聞，為甚麼會在財經版出現呢？

這得回到2018年，當時中國移動（0941）和有線電視簽了合約，由後者提供內容，交由前者在手機播放，合約期限足足有20年。這明顯是「明醒」有線的做法，可是，以有線新聞部的「黃絲」背景，其新聞又怎可以在中國內地播放呢？

現在換上了許方輝上台，應該是新人事、新作風，大幅染紅、染藍的前奏，假使它的清洗成功，相信就可以成功登陸內地，展開新的一頁，而邱達昌家族和鄭家純家族的這一項投資，也就有可能收回成本了。

雖然，以邱家和鄭家的實力和愛國愛港背景，應不會在意這區區的小投資，但是，能夠歸本有利，總比蝕本好得多，畢竟，錢沒有人嫌多，這兩人都是精明的密底算盤，絕少做蝕本生意，相信這一次，也不會例外。

[周顯 投資二三事]

上 / 下一篇新聞

全球基金一哥領航 撤港ETF強積金 涉資產規模220億 金融時報：亞洲總部擬遷上海
全球基金一哥領航 撤港ETF強積金 涉資產規模220億 金融時報：亞洲總部擬遷上海
領航ETF較傳統不合港口味 基金經理：退市決定合理
領航ETF較傳統不合港口味 基金經理：退市決定合理
蓬佩奧斥匯控保留被制裁帳戶
蓬佩奧斥匯控保留被制裁帳戶
農夫山泉超購248倍 傳騰盛博藥來港上市
農夫山泉超購248倍 傳騰盛博藥來港上市
免費電視蝕5億 TVB不派中期息
免費電視蝕5億 TVB不派中期息
小米利潤勝預期 股價兩年新高 上季收入不跌反升 手機毛利率續受壓
小米利潤勝預期 股價兩年新高 上季收入不跌反升 手機毛利率續受壓
內地學者指估值貴 半導體股捱沽
內地學者指估值貴 半導體股捱沽
中壽上半年新業務價值增6.7% 符預期
中壽上半年新業務價值增6.7% 符預期
新華保險：上季銷售漸恢復 力谷健康險
新華保險：上季銷售漸恢復 力谷健康險
四大內銀資本要求 標普：落差將達6萬億
四大內銀資本要求 標普：落差將達6萬億
潤地擬分拆物管等業務上市 中期核心純利升3%
潤地擬分拆物管等業務上市 中期核心純利升3%
各項業務大幅增長 碧桂園服務半年多賺61%
各項業務大幅增長 碧桂園服務半年多賺61%
石藥半年多賺23% 復派中期息兼送紅股
石藥半年多賺23% 復派中期息兼送紅股
信置全年基礎溢利按年減逾2%
信置全年基礎溢利按年減逾2%
大新銀行半年純利跌三成 信貸減值虧損增近3倍
大新銀行半年純利跌三成 信貸減值虧損增近3倍
反恐科技公司Palantir趕上市 估值260億美元 創辦人支持特朗普
反恐科技公司Palantir趕上市 估值260億美元 創辦人支持特朗普
麥當勞擴大調查 前CEO或瞞性關係
麥當勞擴大調查 前CEO或瞞性關係
Salesforce次季收入破紀錄 股價急漲
Salesforce次季收入破紀錄 股價急漲
內循環催旺旅業 同程藝龍看俏
內循環催旺旅業 同程藝龍看俏
攞保就業兼派特別息的公司
攞保就業兼派特別息的公司
技術取勝
技術取勝
食品股業績有驚喜 頤海康師傅可取
食品股業績有驚喜 頤海康師傅可取
知道冇事才會去檢驗
知道冇事才會去檢驗
三大鐵路概念盤逾3000伙伺機出擊 分析：若疫情續好轉 下半年一手市况勝上半年
三大鐵路概念盤逾3000伙伺機出擊 分析：若疫情續好轉 下半年一手市况勝上半年
美領館壽臣山屋地 傳長實28億有機會奪標
美領館壽臣山屋地 傳長實28億有機會奪標
浙江商人放售深9特色戶 市值2.4億
浙江商人放售深9特色戶 市值2.4億
華懋5.3億奪西貢地 呎價9246元符預期
華懋5.3億奪西貢地 呎價9246元符預期
旺角警署對面地舖 3600萬沽低市價一成
旺角警署對面地舖 3600萬沽低市價一成
豪宅2000萬遊艇裝修顯氣派
豪宅2000萬遊艇裝修顯氣派
手機+App 一「嘟」照顧生活所需
手機+App 一「嘟」照顧生活所需
外賣平台：美團餓了麼收費廉
外賣平台：美團餓了麼收費廉
交通出行：一站式召車服務
交通出行：一站式召車服務
影音娛樂：抖音嗶哩嗶哩睇片必備
影音娛樂：抖音嗶哩嗶哩睇片必備
灣區須知： 港購流動數據 內地可開fb
灣區須知： 港購流動數據 內地可開fb
淡巿出招 環亞區蘊聰策劃低價拍賣工廈劏房
淡巿出招 環亞區蘊聰策劃低價拍賣工廈劏房
曾買賣近500物業 今年接手環亞即賺錢
曾買賣近500物業 今年接手環亞即賺錢