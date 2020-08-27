歸本有利 總比蝕本好得多

至於有線原新聞部主管馮德雄則從本月起，已轉任顧問，不再參與日常運作，總主播王春媚於周二提出辭職，再加上有線在上周解僱3名工程部資深員工，引發新聞部員工聯署反對……在在證明了，有線電視新聞部正在進行大洗牌。

有線新聞部大洗牌「染紅」？

毫無疑問，這次大清洗的主軸，就是「染紅」？……慢着，這明明是政治新聞，為甚麼會在財經版出現呢？

這得回到2018年，當時中國移動（0941）和有線電視簽了合約，由後者提供內容，交由前者在手機播放，合約期限足足有20年。這明顯是「明醒」有線的做法，可是，以有線新聞部的「黃絲」背景，其新聞又怎可以在中國內地播放呢？

現在換上了許方輝上台，應該是新人事、新作風，大幅染紅、染藍的前奏，假使它的清洗成功，相信就可以成功登陸內地，展開新的一頁，而邱達昌家族和鄭家純家族的這一項投資，也就有可能收回成本了。

雖然，以邱家和鄭家的實力和愛國愛港背景，應不會在意這區區的小投資，但是，能夠歸本有利，總比蝕本好得多，畢竟，錢沒有人嫌多，這兩人都是精明的密底算盤，絕少做蝕本生意，相信這一次，也不會例外。

[周顯 投資二三事]