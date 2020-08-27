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食品股業績有驚喜 頤海康師傅可取

【明報專訊】恒指國指昨低位回升靠穩，但港股整體走勢偏軟，而科網股以外，食品消費股成另一亮點。

恒指昨高開後最多升116點、高見25,603點回軟，午市前曾跌126點反彈，午後轉穩，收報25,491點，升5點；國指升8點。中小型股沽壓較大，恒生綜合中型股、小型股指數分別跌1.11%、0.9%。大市成交1332億元，低於60天平均約半成，但維持平穩水平。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率28比72，升逾3%佔上升股份兩成半，跌逾3%佔近兩成；陽燭對陰燭為28比72，大市普遍下跌，沽盤積極且動力較大，但不乏動力炒作。從本報數據庫追蹤的30個行業來看，燃氣供應、金屬及礦石跌逾2%表現最差，家品及零售跌近2%。

上升行業不足一成 食物飲品升約1%最佳

昨天上升行業佔不足一成，食物飲品升約1%已經最佳，其次軟件服務升0.64%，各也有六成股份上升。餐飲、食品是科網股另一在業績期有不少驚喜的行業。頤海（1579）上半年收入按年增長超過三成，純利更大升逾五成，好過預期。

而值得留意，頤海上半年各項業務火鍋調味料、中式複合調味料、方便速食產品都錄得增長；核心的火鍋調味料收入，受到海底撈（6862）影響，來自關聯方收入超過跌三成，但來自第三方收入增九成，其收入更超越關聯方，反映公司積極拓展銷售渠道及豐富產品組合成果，進一步擺脫海底撈的影響。

頤海上半年速食產品收入近倍升

此外，受惠宅經濟，頤海上半年速食產品收入近倍升，佔總收入比例增至三成，除了令業績更添動力，多元化的收入亦有利業務持續發展，支撐股價表現。不過，投資入場門檻高，一手超過10萬元，未必適合一般散戶。走勢上，該股20天線約100元關口成為重要支持位。

至於剛公布業績康師傅（0322），上半年收入按年升8%，當中方便麵收入升29%，尤其是高價袋麵增速更高，按年升近五成；毛利率也持續回升，上半年升1.5個百分點至33%，拉動純利大增58%，同樣有驚喜。

康師傅守穩中線可上望17元

至於股價方面，相對於其他包裝食品如日清食品（1475）、周黑鴨（1458），康師傅仍然落後一大截，雖然增長潛力不可比，但仍有望拉近一些距離。走勢上，康師傅已升破14.9元高位阻力，守穩該水平中線可上望17元。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕康師傅 頤海 食品

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