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經濟
2020年8月27日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
全球基金一哥領航 撤港ETF強積金 涉資產規模220億 金融時報：亞洲總部擬遷上海
領航ETF較傳統不合港口味 基金經理：退市決定合理
蓬佩奧斥匯控保留被制裁帳戶
農夫山泉超購248倍 傳騰盛博藥來港上市
免費電視蝕5億 TVB不派中期息
小米利潤勝預期 股價兩年新高 上季收入不跌反升 手機毛利率續受壓
內地學者指估值貴 半導體股捱沽
中壽上半年新業務價值增6.7% 符預期
新華保險：上季銷售漸恢復 力谷健康險
四大內銀資本要求 標普：落差將達6萬億
潤地擬分拆物管等業務上市 中期核心純利升3%
各項業務大幅增長 碧桂園服務半年多賺61%
石藥半年多賺23% 復派中期息兼送紅股
信置全年基礎溢利按年減逾2%
大新銀行半年純利跌三成 信貸減值虧損增近3倍
反恐科技公司Palantir趕上市 估值260億美元 創辦人支持特朗普
麥當勞擴大調查 前CEO或瞞性關係
Salesforce次季收入破紀錄 股價急漲
內循環催旺旅業 同程藝龍看俏
攞保就業兼派特別息的公司
技術取勝
食品股業績有驚喜 頤海康師傅可取
歸本有利 總比蝕本好得多
知道冇事才會去檢驗
三大鐵路概念盤逾3000伙伺機出擊 分析：若疫情續好轉 下半年一手市况勝上半年
美領館壽臣山屋地 傳長實28億有機會奪標
浙江商人放售深9特色戶 市值2.4億
華懋5.3億奪西貢地 呎價9246元符預期
旺角警署對面地舖 3600萬沽低市價一成
豪宅2000萬遊艇裝修顯氣派
手機+App 一「嘟」照顧生活所需
外賣平台：美團餓了麼收費廉
交通出行：一站式召車服務
影音娛樂：抖音嗶哩嗶哩睇片必備
灣區須知： 港購流動數據 內地可開fb
淡巿出招 環亞區蘊聰策劃低價拍賣工廈劏房
曾買賣近500物業 今年接手環亞即賺錢
技術取勝
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【明報專訊】（請看附圖）
[劉思明 技術取勝]
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全球基金一哥領航 撤港ETF強積金 涉資產規模220億 金融時報：亞洲總部擬遷上海
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