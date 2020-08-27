攞保就業兼派特別息的公司

不過又不能指摘局長講錯，因為企業支薪獲補貼，自然可以將省下來的錢用於其他用途，例如交租、營運、擴大業務，甚至是……派特別股息，例如星期一（24日）公布業績的鴻福堂（1446）。

鴻福堂今年上半年賺2300萬元，按年大升近3倍，不單是近年最好的一次半年表現，過去5年的全年純利也無法與這半年相比。對於這個疫市佳績，公司亦明言除了實行各項控制租金及人力成本等措施令銷售及行政開支減少之外，也因為收取政府補貼及資助所致。

鴻福堂主席CEO獲派逾380萬

究竟鴻福堂收了幾多資助？首先有960萬元是政府給予零售及飲食業資助，另外有507.4萬元來自保就業計劃的補貼，當中169.1萬元已入帳，餘下338.3萬元確認為遞延政府補貼。簡單而言，鴻福堂上半年收了1467.4萬元政府錢，是其純利的63.8%。

然後，公司因為「基礎穩健、經營現金流穩定及有充足資金」，決定派中期特別息0.009元，涉及總金額590.3萬元。雖然鴻福堂自2014年上市以來，就有年終派特別息加末期息的習慣，但中期派息是首次，且高於歷來末期息加特別息總和。而按今次每股派0.009元計算，持有60.76%股權的主席謝寶達和執董黃佩珠，以及持3.77%的行政總裁司徒永富，將收息359萬元及22萬元。

令筆者不解的是，公司在下半年展望中提到「明白疫情很大機會於下半年持續，零售及批發環境將繼續充滿挑戰。於回顧期後，香港出現新型冠狀病毒第三波疫情更令情況雪上加霜，嚴重影響市面人流及消費意欲」，卻仍然在星期一的董事會上決定派創紀錄高息；上半年鴻福堂雖然有1.07億元現金，但流動負債超出其流動資產的金額卻達到1.15億元，但還是要把純利的四分之一拿出來派息，難道對下半年充滿信心？

下半年料再獲709萬保就業資助

翻查政府公布的保就業批核結果，鴻福堂連同關連公司原來合共獲得1216.4萬元補貼，即下半年應該還有709萬元會入帳。

平心而言，因為得到補助令純利創新高，接著派息也創新高，操作上並無不妥，做鴻福堂的股東固然會開心，但不是鴻福堂股東的納稅人難免會納悶。一邊收政府補貼，一邊派息給股東的公司亦肯定不止鴻福堂一間，只是筆者周一看通告偶然發現。不知派特別息又是否符合羅局長所言的靈活運用補助？

[李曉佳 財經澡堂]