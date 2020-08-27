Salesforce次季收入破紀錄 股價急漲

Salesforce提高全年收入展望，將當前財年的銷售額預測，由200億美元上調至208億美元左右。由於上季出售了所持的視像會議服務商Zoom等上市公司的股份，其上季利潤按年增長近29倍至26.25億美元。

鮑威爾周四發言成焦點

此外，生物技術公司Moderna昨表示，其研發的潛在新冠疫苗對長者測試的效果理想，其股價早段急升5%。美國堪薩斯城聯儲銀行行長喬治（Esther George）警告，若確診個案再增，經濟可能面臨雙底衰退的風險。市場期待聯儲局主席鮑威爾在周四的Jackson Hole全球央行年會演說，為美國經濟把脈，並為聯儲局加推刺激措施透露端倪。投資者將特別關注鮑威爾對通脹及其對美元影響的評論。美國昨公布的數據理想。受惠於汽車等需求增加，美國7月耐用品訂單月按月增11.2%，是連續3個月錄得增長。此外，由於颶風來襲，美國生產商關閉了墨西哥灣大部分海上石油設施，布蘭特期油價格昨晚保持在每桶接近46美元的水平，紐約期油價格也在43美元以上，兩者均在接近5個月高位徘徊。

（綜合報道）

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