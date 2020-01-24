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麥當勞擴大調查 前CEO或瞞性關係

【明報專訊】麥當勞公司表示，其對前行政總裁伊斯特布魯克（Steve Easterbrook，圖）的持續調查，擴大至他曾否隱瞞其他員工的不當行為，當中包括公司的人力資源部潛在違規行為的指控。

前經理：憂舉報遭報復

麥當勞董事會早前收到有關伊斯特布魯克與多名下屬懷疑有性關係的舉報後，隨即向伊氏提出訴訟。麥當勞高層表示，這舉報引發管理層對人力資源部以及其他員工可能涉及不當行為的擔憂。麥當勞未透露涉及人力資源部門的指控內容。

麥當勞部分前經理向《華爾街日報》稱，有感伊氏領導下的多名人力資源部門主管，未理會涉及同事與公司高層的一些行為投訴。部分人更表示，擔心向人力資源部舉報會遭受報復。麥當勞現控告伊氏隱瞞並銷毁與3名員工發生性關係的證據，要求他放棄數千萬美元的遣散費。伊氏曾承認與一名員工有戀愛關係，違反公司操守，在去年11月被解僱。麥當勞其後發現，事件較伊氏所承認的嚴重。

控毁證 麥當勞要求棄遣散費

在被解僱前，伊氏因推動麥當勞的業務重拾增長而備受讚譽。他在2015年接掌麥當勞後，其任內的股價幾乎增長1倍。有麥當勞前高層稱，伊氏任內致力節省成本，簡化了許多人力資源部門職能，包括對績效考核進行更改，減少了員工反映問題的機會。消息人士稱，伊氏的親信、已離任的人力資源部總監費爾赫斯特（David Fairhurst）曾在2018年的公司部門節日聚會，被投訴與人有不適當的身體接觸。一些前員工表示，由於自己不在人力資源部高層的社交圈，因此缺乏晉升機會。

（華爾街日報 ）

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