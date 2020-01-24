反恐科技公司Palantir趕上市 估值260億美元 創辦人支持特朗普

屢傳上市的Palantir，與很多剛上市的科技公司一樣尚未盈利。根據其申報文件，Palantir去年虧損5.8億美元。今年上半年的虧損收窄至1.65億美元，收入按年增長49%至4.81億美元。該公司預計，今年收入可增至10億美元，但營運開支也會增加，且未來也可能不會實現或維持盈利。該公司歷年虧損累計為39.6億美元。

表明不替中國政府服務

Palantir的名字來自《魔戒》的「真知晶球」，其作用是知曉遠方、過去及未來的事情。Palantir的業務也是通過數據分析，助客戶掌握形勢。

該公司被形容為矽谷的神秘企業，主要客戶包括美國政府及其他國家的政府機構，助其進行反恐等工作。根據其申報文件，該公司其中兩個未具名客戶所帶來的收入，佔其總收入兩成以上。截至6月30日，Palantir有125個客戶。今年上半年收入的54%來自不同政府部門，總額為2.57億美元，按年增長76%。

不過該公司表明，若企業或政府的「立場或行動與Palantir支持的西方自由民主使命不一致」，不會與對方合作，例如該公司表明不會為中國政府提供服務，且在中國沒有業務。

在申報文件中，Palantir試圖說明自己與其他矽谷企業的分別，聲言其業務的目的是使人安全，而不是為了出售廣告。

效Spotify及Slack採直接上市

該公司與美國軍方關係密切，其技術也用於追蹤移民等用途，經常觸發民眾對其抗議，其公司文化與矽谷企業格格不入。其創辦人蒂爾更是矽谷中罕有的美國總統特朗普支持者。該公司近期也將總部由加州矽谷，移師科羅拉多州的丹佛市。

不過跟串流音樂平台Spotify及企業通訊軟件公司Slack的上市形式一樣，Palantir也是選擇直接上市，不會籌集新資金或發行新股。路透社去年9月曾報道，該公司爭取以260億美元或以上的估值上市。

根據申報文件，該公司股份今年迄今的成交量加權平均價格為5.35美元，區間的上限為8.5美元。Palantir將分為A類及B類股票，每股A股有一票投票權，而B股每股有10票，結構類似facebook。蒂爾擁有約30%B類股，是該類股份的最大持有人。Palantir也計劃引入F類股票，其每股的投票權可以變更，目的是確保創辦人蒂爾、科恩（Stephen Cohen）及行政總裁卡普（Alex Karp）等，對公司重大決策擁有控制權。這做法與其他科技巨頭一致，例如Snap就向投資者出售沒有投票權的股票。

（綜合報道）

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