大新銀行半年純利跌三成 信貸減值虧損增近3倍

大新金融半年少賺33%

大新金融（0440）上半年純利跌33%至7.5億元，主要是受到宏觀經濟衝擊及市場大幅波動影響，每股盈利2.33元，派中期息每股0.27元，按年減少30.8%。大新銀行昨日績後跌1.5%至7.29元，大新金融跌1.77%至22.2元。

大新金融執行董事王伯凌表示，港元拆息水平的下跌幅度放緩，估計第三季淨息差將介乎在1.5%至1.6%水平，未見到會有明顯改善。信貸質素方面，他指上半年中小企及零售客戶在無抵押貸款的壞帳轉差，個人貸款及信用卡壞帳亦因失業率急增而上升，以致有關撥備增加。

預警息差難改善 信貸質素續受壓

大新銀行董事總經理王祖興表示，上半年集團撥備增加，主要由於去年同期的信貸成本基數處於相對低水平，加上經濟前景不明朗，不排除信貸質素持續受壓。他又認為，低息環境將持續一段時間，因此下半年將會調整貸存組合，從而控制淨息差水平。