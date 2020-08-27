潤地擬分拆物管等業務上市 中期核心純利升3%

明報記者 方楚茵

目前多家龍頭民企內房包括中國恒大（3333）、融創中國（1918）、合景泰富（1813）等已陸續公布分拆物管業務，作為國企的潤地昨公布考慮可能分拆物業管理服務及商業運營服務業務於聯交所獨立上市，並已於本月21日獲聯交所批准進行可能分拆。

瑞銀：重點推薦潤地 目標價42元

潤地扣除投資物業評估增值後的核心純利升3.2%至83.7億元（人民幣‧下同），截至6月底潤地的物業管理面積規模達1.12億平方米，按年增長5.4%，中期物業管理收入27.2億元，按年增長9.1%，其中，住宅物業管理收入按年升9.3%至16.8億元，商業物業管理收入按年升8.9%至10.4億元。

瑞銀在報告提到，除了分拆物管外，潤地長遠亦潛在分拆其投資物業為「C-REITS」，該行長線看好內地商場發展等，加上內地奢侈品銷售復蘇，旗下大眾商場及電影院人流及零售銷售復蘇等，重點推薦潤地，目標價42元。

潤地昨亦同時披露，獲母企中國華潤注入物管公司，將以4712.2萬元（約5277.4萬港元）向中國華潤收購華潤置地（武漢），項目在6月底的估值為5065.5萬元，較潤地購入價高近7%。

龍湖重申無分拆物管上市計劃

雖然多家內房分拆業務，不過亦有內房不擬分拆，龍湖首席執行官邵明曉重申無分拆物管上市計劃，因集團近年發展「四大主航道」，即地產開發，商業運營、長租公寓及智慧服務（物管）業務，物管與其他航道緊密發展，認為行家可能看中估值高才分拆，以及消費人口及「B2C、B2B」業務機會等。集團目前實際管理面積已達1.32億平方米，年收入增長30%，淨利在12%至13%，是個增長可期的業務。

融創淨負債率降至149%

至於融創則將重心放在減債上，淨負債率較去年年底下降約23.3個百分點，跌至149%。集團早前已公布分拆及向股東分派融創服務。龍湖昨微升0.25%，收報40.45元（港元‧下同）；融創則升1.78%，收報34.3元。