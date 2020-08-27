中壽上半年新業務價值增6.7% 符預期

投資收益率按季顯著改善

中壽昨日績前收報18.84港元，跌1.36%。期內集團收入5044.31億元，按年增長12.54%，其中實現總保費收入4273.67億元，按年增長13.1%。內含價值達到約1.02萬億元，較去年底增長7.8%。總投資收益961.34億元，按年增長8.1%。

分業務計，壽險業務收入3461.37億元，按年增12.6%；健康險業務收入722.64億元，年增15.8%；意外險業務89.66億元，年增10.7%。

核心償付充足率跌8.47百分點

截至6月底，中壽核心償付能力充足率258.24%，較去年底跌8.47個百分點；綜合償付能力充足率267.31%，較去年底下降9.22個百分點。中壽指，償付能力充足率下降的主要原因是受保險業務和投資資產規模持續增長，股利分配， 以及利率下行等市場環境變化的影響。

中壽指出，疫情對國內經濟社會長期與深層次的影響有待密切觀察。一方面潛在客戶對資金的預防性需求可能上升，居民消費趨於謹慎，短期內儲蓄型業務發展承壓；另一方面，市場利率長期呈下行趨勢，資本市場波動較大，信用風險趨於嚴峻。另外，雖然下半年資金能夠滿足保險業務支出以及新的一般性投資項目需求，但為推動未來發展戰略，中壽稱會結合資本市場情况進行相應融資安排。