經濟

中壽上半年新業務價值增6.7% 符預期

【明報專訊】中壽（2628）昨收市後公布上半年業績，純利305.35億元（人民幣，下同）按年跌18.8%，略低於市場預期的308億元。但新業務價值368.89億元，按年增長6.7%，符合預期。總投資收益率5.34%，按年減少0.45個百分點，但較首季的5.13%有明顯改善。不派中期息。

投資收益率按季顯著改善

中壽昨日績前收報18.84港元，跌1.36%。期內集團收入5044.31億元，按年增長12.54%，其中實現總保費收入4273.67億元，按年增長13.1%。內含價值達到約1.02萬億元，較去年底增長7.8%。總投資收益961.34億元，按年增長8.1%。

分業務計，壽險業務收入3461.37億元，按年增12.6%；健康險業務收入722.64億元，年增15.8%；意外險業務89.66億元，年增10.7%。

核心償付充足率跌8.47百分點

截至6月底，中壽核心償付能力充足率258.24%，較去年底跌8.47個百分點；綜合償付能力充足率267.31%，較去年底下降9.22個百分點。中壽指，償付能力充足率下降的主要原因是受保險業務和投資資產規模持續增長，股利分配， 以及利率下行等市場環境變化的影響。

中壽指出，疫情對國內經濟社會長期與深層次的影響有待密切觀察。一方面潛在客戶對資金的預防性需求可能上升，居民消費趨於謹慎，短期內儲蓄型業務發展承壓；另一方面，市場利率長期呈下行趨勢，資本市場波動較大，信用風險趨於嚴峻。另外，雖然下半年資金能夠滿足保險業務支出以及新的一般性投資項目需求，但為推動未來發展戰略，中壽稱會結合資本市場情况進行相應融資安排。

上 / 下一篇新聞

全球基金一哥領航 撤港ETF強積金 涉資產規模220億 金融時報：亞洲總部擬遷上海
全球基金一哥領航 撤港ETF強積金 涉資產規模220億 金融時報：亞洲總部擬遷上海
領航ETF較傳統不合港口味 基金經理：退市決定合理
領航ETF較傳統不合港口味 基金經理：退市決定合理
蓬佩奧斥匯控保留被制裁帳戶
蓬佩奧斥匯控保留被制裁帳戶
農夫山泉超購248倍 傳騰盛博藥來港上市
農夫山泉超購248倍 傳騰盛博藥來港上市
免費電視蝕5億 TVB不派中期息
免費電視蝕5億 TVB不派中期息
小米利潤勝預期 股價兩年新高 上季收入不跌反升 手機毛利率續受壓
小米利潤勝預期 股價兩年新高 上季收入不跌反升 手機毛利率續受壓
內地學者指估值貴 半導體股捱沽
內地學者指估值貴 半導體股捱沽
新華保險：上季銷售漸恢復 力谷健康險
新華保險：上季銷售漸恢復 力谷健康險
四大內銀資本要求 標普：落差將達6萬億
四大內銀資本要求 標普：落差將達6萬億
潤地擬分拆物管等業務上市 中期核心純利升3%
潤地擬分拆物管等業務上市 中期核心純利升3%
各項業務大幅增長 碧桂園服務半年多賺61%
各項業務大幅增長 碧桂園服務半年多賺61%
石藥半年多賺23% 復派中期息兼送紅股
石藥半年多賺23% 復派中期息兼送紅股
信置全年基礎溢利按年減逾2%
信置全年基礎溢利按年減逾2%
大新銀行半年純利跌三成 信貸減值虧損增近3倍
大新銀行半年純利跌三成 信貸減值虧損增近3倍
反恐科技公司Palantir趕上市 估值260億美元 創辦人支持特朗普
反恐科技公司Palantir趕上市 估值260億美元 創辦人支持特朗普
麥當勞擴大調查 前CEO或瞞性關係
麥當勞擴大調查 前CEO或瞞性關係
Salesforce次季收入破紀錄 股價急漲
Salesforce次季收入破紀錄 股價急漲
內循環催旺旅業 同程藝龍看俏
內循環催旺旅業 同程藝龍看俏
攞保就業兼派特別息的公司
攞保就業兼派特別息的公司
技術取勝
技術取勝
食品股業績有驚喜 頤海康師傅可取
食品股業績有驚喜 頤海康師傅可取
歸本有利 總比蝕本好得多
歸本有利 總比蝕本好得多
知道冇事才會去檢驗
知道冇事才會去檢驗
三大鐵路概念盤逾3000伙伺機出擊 分析：若疫情續好轉 下半年一手市况勝上半年
三大鐵路概念盤逾3000伙伺機出擊 分析：若疫情續好轉 下半年一手市况勝上半年
美領館壽臣山屋地 傳長實28億有機會奪標
美領館壽臣山屋地 傳長實28億有機會奪標
浙江商人放售深9特色戶 市值2.4億
浙江商人放售深9特色戶 市值2.4億
華懋5.3億奪西貢地 呎價9246元符預期
華懋5.3億奪西貢地 呎價9246元符預期
旺角警署對面地舖 3600萬沽低市價一成
旺角警署對面地舖 3600萬沽低市價一成
豪宅2000萬遊艇裝修顯氣派
豪宅2000萬遊艇裝修顯氣派
手機+App 一「嘟」照顧生活所需
手機+App 一「嘟」照顧生活所需
外賣平台：美團餓了麼收費廉
外賣平台：美團餓了麼收費廉
交通出行：一站式召車服務
交通出行：一站式召車服務
影音娛樂：抖音嗶哩嗶哩睇片必備
影音娛樂：抖音嗶哩嗶哩睇片必備
灣區須知： 港購流動數據 內地可開fb
灣區須知： 港購流動數據 內地可開fb
淡巿出招 環亞區蘊聰策劃低價拍賣工廈劏房
淡巿出招 環亞區蘊聰策劃低價拍賣工廈劏房
曾買賣近500物業 今年接手環亞即賺錢
曾買賣近500物業 今年接手環亞即賺錢