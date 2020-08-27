內地學者指估值貴 半導體股捱沽

魏少軍稱，「現在大家賺錢賺得有點著急，太容易了，這是不是好現象，我們希望對產業的投資應該是長期、持續、高強度，而不是追求短期利益的，那些短期利益的投資人早晚會被市場拋棄掉。」

香港半導體股昨天現沽壓，中芯國際（0981）跌3.85%至24.95元，自回歸A股以來，已累跌35%，而其A股昨日亦跌6.4%至上市新低。華虹半導體（1347）連跌6天，昨日跌6.1%，收報26.95元；比亞迪電子（0285）跌5.6%，收報26元。

阿里升4.2%破頂 科指升0.72%

但大型科技股急漲，阿里巴巴（9988）全日再升4.2%破頂，收報280.4元，市值達6.02萬億元。京東集團（9618）亦創新高，全日升近5.97%，收報315.8元。騰訊（0700）升1.3%至551.5元，恒生科技指數昨天升0.72%，跑贏恒指的0.02%，收報7275點。恒指則報25,491點，僅升5點，國指升8點至10,300點，全日主板成交1332億元。