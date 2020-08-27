經濟

小米利潤勝預期 股價兩年新高 上季收入不跌反升 手機毛利率續受壓

【明報專訊】四大熱門中資科技股「ATMX」先後公布中期業績，其中小米集團（1810）今年次季收入不跌反升3.1%，至535.38億元（人民幣，下同），勝市場預期的跌1%；非國際財務報告準則（Non-IFRS）經調整淨利潤錄33.73億元，雖按年下滑7.2%，仍遠勝預期的35%跌幅。隨着美國進一步打擊中國電訊商華為，小米合伙人兼總裁王翔未有正面回應是否有利公司搶佔市場份額。但小米股價則已連番破頂，昨天績前再升5.7%至19.16港元，創兩年高，近兩周已累升27%。

明報記者 蔡穎霖

小米上季毛利錄77.01億元，按年升6.1%，毛利率減0.8個百分點至14.38%；純利急增近1.3倍至44.94億元，主要受惠於期內金融投資公允價值變動，錄得23.66億元收益，去年同期則錄得6.71億元虧損。

智能手機銷量按年減12%

收入按業務劃分，智能手機貢獻316.28億元，按年跌1.2%。IoT與生活消費產品收入升2.1%至152.53億元；毛利較高的互聯網服務收入錄59.08億元，按年升29%。

集團上季智能手機銷量達2830萬部，按年減少12%；受惠中高端手機銷量佔比上升，小米智能手機平均售價按年升11.8%。

不過，受今年次季主要線上購物節期間強大促銷力度影響，智能手機分部毛利率由去年同期的8.1%，跌至上季的7.2%，下滑0.9個百分點。王翔解釋，出貨量受到新冠肺炎的疫情拖累，尤其是海外市場於3月底才開始爆發疫情，表示會密切關注全球智能手機市場發展，繼續做好研發，對後市仍然抱有信心。

5G待發展成熟 才實現爆發增長

踏入5G時代，王翔表示，目前小米在5G發展仍在非常早期的階段，仍需要對網絡覆蓋、手機終端價格及應用普及性等問題。由於5G技術投資額大，需待5G智能手機價格降至大眾化水平，才能實現爆發增長，相信未來中國和全球5G普及率將會大幅增長，形容目前尚在「爬坡」階段。

印度手機市場 保持龍頭地位

另外，在海外市場方面，小米在印度智能手機市場，直至上季已連續第12個季度保持排名第一。王翔說，隨着印度的抗疫封鎖措施在上季解除，消費需求反彈，但由於當地產能尚未恢復至正常水平，故整體銷售仍受限制。

雖然中印兩國近期關係緊張，但王翔認為，印度下半年迎接重要節日「排燈節」，屆時將刺激消費者購物需求回升，對集團在印度市場發展有信心，同時相信國內外手機銷量能持續回升。

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