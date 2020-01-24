免費電視蝕5億 TVB不派中期息

非廣告收入按年增17%

該集團上半年來自免費電視及MyTV SUPER的廣告收入，雖然分別按年大跌69%及46%至只有3.51億元及5300萬元，致整體EBITDA轉蝕2.1億元，但是來自MyTV SUPER、大台網及Big Big Shop等非廣告收入則按年增長17%至2.72億元。數碼業務收入更佔總收入比重28%。同時聯合製作劇集的收入亦達到1.46億元。TVB稱，對廣告相關業務於下半年逐步恢復審慎樂觀。

MyTV SUPER的登記用戶達858.05萬，按年增長11.18%。當中MyTV Gold佔逾4萬名用戶，過去半年增長42.86%。整體訂戶收入按年增長15.87%至1.46億元，但是期內廣告收入大減，盈利按年大減95.83%至132.4萬元。

受惠合拍劇 內地收入增逾半

至於同系另一個OTT平台，TVB Anywhere的用戶達15.2萬，過去半年增加15.33%，虧損約279.5萬元。大台網受惠電子商貿及短片發行增長，盈利近3100萬元，按年增1.23倍。節目發行及分銷部門則因為廣告分成減少，盈利大減48.54%至1.43億元。中國內地業務總收入按年增54%至3.56億元，主要來自聯合製作劇集的貢獻。

截至6月底，TVB員工數目為3659人，過去半年減少126人，連同減少間接費用，總務及行政開支按年減少20%至3.91億元。期內出售4.32億元投資組合產生1400萬元收益。期內現金及存款約10.49億元，按年減少11.4%。