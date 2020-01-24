農夫山泉超購248倍 傳騰盛博藥來港上市

【明報專訊】新股農夫山泉（9633）昨日第二天招股，統計8間券商數據，共計錄得1454.72億元孖展，公開發售集資額5.84億元，相當於超購248倍。農夫山泉招股首日已超購225倍，錄得逾1300億元孖展額，即昨日新增孖展約150億元。據了解，3間券商輝立、信誠及凱基孖展額度暫已用盡，未有再增加。此外，本地傳媒引述消息人士指，因反應熱烈，農夫山泉國際配售將提早一日截飛，即於今天截止認購。公開發售方面，該股今日將截止孖展認購，明日（28日）中午12時截飛，預計9月8日掛牌上市。
另彭博社引述消息報道，醫藥股騰盛博藥（Brii Biosciences）正考慮於香港上市，最早明年首季掛牌，料集資額介乎2億至4億美元（約為15.6億至31.2億港元）。消息人士續指，騰盛博藥正尋求約為1億美元的上市前融資。根據公司網站，騰盛博藥現時管線內藥物適應症包括乙型肝炎、肺結核、愛滋病及新冠病毒感染。新冠藥物方面，公司正聯合內地大學就單克隆抗體進行研究，現時處於臨牀一期。
近期港股新股不斷，彭博昨日報道，因應IPO市場興盛，本港投行生意的收益亦前所未有高。報道指出，今年香港新股為上市顧問支付的平均費用高達集資額的6.9%，幾乎為2010年的3倍。
港IPO旺 投行收益水漲船高
但事實上，因為內地上市公司支付費率普遍偏低、來自中資投行的競爭激烈，香港的投行費率一向較紐約投行收費為低。此外，大型IPO亦偏向按較低的交易規模比例支付投行，如京東（9618）的第二上市，僅支付了0.25%的費率。