經濟

蓬佩奧斥匯控保留被制裁帳戶

【明報專訊】美國國務卿蓬佩奧香港時間昨晚在Twitter發帖，指美國對於中國共產黨欺負他們的英國朋友及企業領袖而感到沮喪，他指匯控（0005）一方面維持那些因剝奪港人自由而被制裁的人的帳戶，另一方面卻關閉那些尋求自由的港人戶口。

另邊廂封殺壹傳媒帳戶

蓬佩奧亦在美國政府網站出聲明，以中國對英國持續脅迫為題，表示在最新例子中，匯豐阻止壹傳媒（0282）駐香港管理人員使用信用卡及個人銀行帳戶。蓬佩奧形容，壹傳媒是以親民主知名的出版商，而匯豐銀行一方面繼續保持那些因拒絕給香港人自由而受制裁人士的帳戶，另一方面卻同時關閉追尋自由者的帳戶。

蓬佩奧更不點名批評匯控亞太區行政總裁王冬勝，指他在數月前聯署支持北京破壞香港自治與人民自由的決定。蓬佩奧指，自由國家必須確保公司利益不會屈從於中共，協助其政治打壓，聲明最後稱，美國已準備好幫助英國政府及其企業去抵抗中共的欺凌，站在自由一方。路透引述匯控倫敦發言人稱，對事件不予置評。

稱會幫助英國企業抵制中共欺凌

匯控近月已成中美角力的磨心。早在6月初被前特首梁振英及官媒點名批評不公開表態支持《港區國安法》，數日後匯控在微信官方號發文指王冬勝曾到「撐國安立法」的街站簽名聲援，但此舉不僅引起英國國會炮轟，蓬佩奧也曾批評匯豐是向北京「叩頭（kowtow）」。

然而中國未放過匯控，7月《人民日報》及央視旗下中國環球電視網先後炮轟匯控，直指匯控「構陷」孟晚舟隱瞞伊朗交易，換取美國撤銷反洗錢的起訴，雖然匯控在微信發文解釋，但文章後來被刪。

另一方面，就較早前美國財政部落實對包括特首林鄭月娥等11名中港官員加以制裁，彭博社曾報道，在港營運的銀行正加強審查客戶，並引述消息稱，渣打及花旗正採取措施，暫停與一些受制裁官員有關的帳戶。

相關字詞﹕王冬勝 制裁11人 壹傳媒 匯控 蓬佩奧

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