領航ETF較傳統不合港口味 基金經理：退市決定合理

港股投資者偏好中港市場

今次涉及的ETF包括領航富時亞洲（日本除外）指數ETF（2805）、領航富時發展歐洲指數ETF（3101）、領航富時日本指數ETF（3126）、領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF（3085）、領航標準普爾500指數ETF（3140）及領航全球中國股票指數ETF（3169）。而上述6隻ETF，除港元外亦均設有美元及人民幣櫃枱。

事實上，港股投資者偏好中港市場，過往撤出香港的ETF發行商，所發行的便多數是中港以外的ETF。據聯交所資料，今年7月，香港共有139隻ETF，日均成交75.7億元，當中62隻分別追蹤A股、港股及為港股的槓反產品，日均成交70.5億元，佔整體ETF市場93%。

可集中資源做好其他市場

利達LW A.M.基金經理黃耀宗指出，雖然領航在外國十分有名，但其產品全是傳統的ETF，例如追蹤普爾500指數等，較合適歐美地區，在港不太受歡迎。而公司強項在於債市基金，但港市場未算成熟，認為退出ETF香港市場亦合理，可以集中資源做好其他市場。

他認為，香港的機構投資者及散戶較喜好投資相同時區、例如追蹤中港股票的ETF，投資者今年亦較留意主題型如雲計算ETF。另外，如果成交量偏低將加大買賣差價，亦令投資者有所憂慮。