全球基金一哥領航 撤港ETF強積金 涉資產規模220億 金融時報：亞洲總部擬遷上海

明報記者 蕭嘉聰、溫藹紅

對投資者而言，包括領航標準普爾500指數ETF（3140）等6隻ETF（見表）將會退市，合共資產管理規模逾33億港元，但這批ETF的交投一向不算活躍，昨日合共只有近1500萬元成交。

至於強積金，領航目前管理13隻強積金基金。積金局回覆本報查詢時指，是次領航業務的變更所涉及的核准匯集投資基金（APIF）及緊貼指數集體投資計劃（ITCIS），分別為2隻及11隻，牽涉的強積金資產分別為163億及24億元。

積金局指出，當局知悉領航投資香港公司的決定，並已經與有購買該公司基金產品的受託人溝通，確保他們為轉換基金作充分準備，並作出相關的應對方案，以確保強積金計劃成員的利益不受影響。

積金局：佔MPF總資產不足2%

積金局又表示，是次領航業務的變更所涉及資產，佔現時超過1萬億元的強積金總資產的不足2%，估計對強積金受託人的影響輕微。

領航在港已獲批准的13隻強積金基金，包括有該公司於2017年就預設投資策略（DIS），推出的兩隻APIF，分別是「領航均衡增長基金」及「領航收益基金」，並已獲本港保險營運商友邦（1299）及宏利（0945）所採用。

領航指出，其業務核心是為個人投資者帶來簡單、透明度、低成本及以客戶為中心的服務，因此會定期評估國際業務，例如2018年曾關閉新加坡辦事處。今次通過評估後，決定結束香港業務，因業務以機構客戶為主，而非主要戰略重點的個人投資者。

公司又指，以業務發展而言，目前行業生態較適合機構投資者，而個人投資者的規模不足以支持現有經營規模及發展。如長遠現象有所變化，亦不排除恢復香港業務。公司強調，結束香港業務不代表看不到香港的增長潛力，香港繼續會是領航的重要國際資本市場，港股亦是領航全球多元化基金的重要組成部分，相信互聯互通渠道可繼續為集團提供進入A股及中國債市的通道。

同時退出部分日本業務

據彭博報道，領航同時退出部分日本業務，在日本將不再積極營銷、分銷產品，或分銷新產品；而退出香港及日本業務後，部分職位會遷至上海。