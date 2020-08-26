西澤中國健康醫療基金經理楊艷：股份累升不少 下半年轉審慎

楊艷接受本報專訪時表示，基金組合以「抗風險」能力及成長性為重點。今年投資策略可以分開兩部，「上半年為攻、下半年為守」，「攻」即在基金組合多為增長型，而下半年的「守」不是保守，而是注重風險，主要是相信下半年波動性會加大，故投資策略偏向審慎。

十大醫藥公司市場份額將翻倍

楊艷作為剛獲2020年投資者選擇獎中，亞太地區的最佳表現獎基金經理，其投資理念也值得參考。她表示，藥業股在之前兩年因為中央政府對藥業企業政策有所改變而受到壓力，但改革之後的中國醫藥業形同脫胎換骨，以往落後歐美，現時變得「極度專業與國際化」。經過了醫改後，不少小型藥業公司難以與大企業競爭，而大型企業先天優勢是可以同一時間開發不同新藥品。

例如公立醫院改革擴大，重點是消除醫院藥房和批發商之間的藥品價格差異。隨着國家醫保局雄心勃勃地推進醫療改革，集中採購（GPO）是去年最重要的醫藥政策。GPO流程很可能成為未來仿製藥新常態。未來GPO將覆蓋更多的藥物品種，包括注射劑和生物製品。此外，通過談判納入的國家醫保藥品目錄也可能會更頻繁地調整。所有公司都需要盡快調整自身戰略以適應醫藥行業的新商業模式。楊艷表示經歷了中國醫療改革的不同階段，包括醫療支出擴大、藥品質量嚴控及藥品價格下調。未來幾年中國健康醫療行業的整個產業鏈將迎來重大整合，這也意味前十大醫藥公司的市場份額或將很快翻倍。

市場聚焦研發創新藥企業

在2018年底，中國政策正式推出藥品集中採購和使用試點，廠商從此要報價競爭，價低者得，促使相關藥價暴挫，醫藥股的表現並因而大受打擊。很多藥廠在經歷陣痛之後，也能站穩住腳，而且能受惠於集中採購所帶來的龐大銷量，以及藥品審批加快令高毛利新藥的佔比增加，因而股價出現強勁反彈。而藥物採購制度改革，預計會持續打擊仿製藥的價格。因此，市場目前都聚焦於一些有能力研發創新藥的企業。

另一焦點是放在一些專門替藥廠做臨牀試驗研發工作的公司，又或者是一些出產醫療機器及設備的廠商。而研發實力強、待推藥品數量多、生產能力高、規模效益大以及銷售渠道廣泛的龍頭企業和生物科技公司將脫穎而出。楊艷表示，選股的基本原則不變：在政策環境改善的背景下，買入盈利和收入增長都具有可見性的高質醫藥公司。

醫療保健股長遠具吸引力

新型冠狀病毒肺炎大幅擴散，受感染人數不斷上升，消息令生物醫藥股立即被炒上，而生物科技及醫療類基金再受注目。市場認為，雖然暫時未有任何藥物可以針對性治療新冠病毒，但事件一定會提高公眾對健康的關注，長遠對醫療相關基金有提振作用。疫情擴散引起市場關注，亦令醫療保健話題受關注，展望今年，相信在新藥、新技術、藥材的發展持續進行下，即使今年有美國總統大選等不確定因素干擾，醫療保健股仍具吸引力，而隨着人類更長壽，全球醫療保健的發展任重道遠，醫學與生物科技產業進步快速，該產業的股份中長期仍具上升空間，建議作長線投資。

今年醫療產業的商業環境仍有利於能為患者創造價值的創新藥物，藥物利用率及醫療支出上升。此外，生命科學的快速發展、醫療突破、療效的提升、美國食品暨藥物管理局藥品審核增加正帶動生科產業，亦為長線投資者提供機會。大型醫藥類股受惠新藥核准數增加、醫療器材設備商持續推出新產品，亦帶動業績穩定向上。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 基金特區]