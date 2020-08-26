維港頌首宗獲利 3房3300萬易手

持貨3年料獲利逾一成

中原資深區域營業董事陳家鴻表示，維港頌5座中層A室，實用面積1097方呎，3房套間隔，享海景，原業主叫價3500萬元放盤，經議價後最終減價200萬元或6%，以3300萬元成交，實呎30,082元。原業主2017年5月以3179萬元購入，扣除發展商回贈優惠後，料實際購入價約2962萬元，持貨逾3年，料獲利約338萬元或約11%。

逸新額印鬆綁易手 3年升近三成

主打迷你戶、去年底入伙的太子基隆街逸新，新近錄得一宗額印鬆綁成交。香港置業分行高級營業經理麥紫軒表示，逸新中低層C室，實用面積約179方呎，屬開放式間隔，望市景。單位原業主於2個月前，以440萬元放盤，近日獲區內首置客買家洽購，雙方議價後減價60萬元或14％，最終以約380萬元成交，實呎21,229元。原業主2017年8月以約294.8萬元購入，持貨剛滿3年，額印鬆綁後易手，帳面賺約85.2萬元或29%。

康山2房620萬 今年屋苑新低

另外，公營房屋方面，向來盛產居屋王的鰂魚涌康山花園，新近錄得2房單位以屋苑今年新低價沽出。市場消息指，康山花園4座極低層H室，實用面積431方呎，2房間隔，近日於自由市場以620萬元易手，實呎14,385元，成交價為屋苑今年新低。

事實上，上述戶型屬屋苑最細，由於該戶型未補地價市場今年未有成交，故上述成交雖然是自由市場交易，但暫時亦平絕屋苑今年紀錄。原業主早於1986年以25.61萬元未補地價一手購入，現時以遺產物業形式轉售，估計連同補地價費用，物業34年期間料升值多倍。