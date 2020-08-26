藝里坊‧2號趁疫情紓緩擬下月推售

涉264伙主打一房戶

恒物營業（二）部總經理韓家輝表示，2018年9月推售的西營盤藝里坊‧1 號現已落成，樓盤累售186伙，佔可售單位約85%，集團現乘勢推出第二期「藝里坊．2號」，預計最快下月推售，項目共提供264個住宅單位，間隔涵蓋開放式至兩房，當中主打1房戶，佔全盤逾七成，開放式單位佔近兩成，而2房單位則佔約一成，樓盤預計明年第四季落成。同屬恒物營業（二）部銷售的粉嶺高爾夫．御苑，則於本周六發售28伙．韓表示，今批單位包括10伙4房戶及18伙3房戶，折實價1451.34至2350.98萬元，折實實呎15,118至17,892元，項目推出全新付款方法，包括「優越1098」付款計劃（1098天成交），以及「優越1098」優惠按揭計劃（1098天成交），兩種付款方法分別可獲5%及4%折扣。

帝御．金灣加推76伙周六起發售

另外，帝御．金灣昨更新價單，部分單位加價2%至17%，加幅最高為一伙實用290方呎的3座7樓08室一房戶，上月22日公布的1號價單中，其定價為421.7萬元，實呎14,541元，而昨日公布的1B號價單，其定價已提高至493.4萬元，實呎17,014元，加幅達17%，單位最新折實價463.79萬元，實呎15,993元。發展商同時公布最新銷售，本周六起推售76伙，包括52伙原有價單之單位，另有24伙由8月29日至10月5日期間每日招標及截標，主要為特色單位。恒物營業（一）部總經理林達民指，帝御•金灣共沽533伙，佔可供銷售之單位約99%，總成交金額約25.2億元。

信置（0083）西貢逸瓏園昨日沽出1座8樓B單位頂層連平台及天台特色戶，成交價3000萬元，單位實用1567方呎，屬4房雙套連儲物房間隔，天台面積2095方呎，平台面積176方呎，實呎19,145元，項目累售287伙，套現逾31億元。