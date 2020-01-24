中原200萬租康城千呎舖創紀錄

康城僅三舖作代理行用途

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，該公司以月租逾200萬元，承租將軍澳日出康城商場THE LOHAS一個相連舖，租期兩年，舖位面積約1000方呎，呎租逾2000元，月租及呎租料為全港地產代理行最貴租金紀錄。

對於今次以高價租舖，陳永傑稱，日出康城只有一個大型商場，而商場亦限定只會有3個舖位用作地產代理分行用途，加上該公司與大業主港鐵（0066）早於去年5月達成租務協議，故在疫潮下仍以高租金開設分行。

他又指，由於區內單位供應龐大，自開幕以來已成功促成部分買賣或租賃交易，希望未來可錄不俗業績。

美聯逾百萬租毗鄰舖

美聯住宅部行政總裁布少明亦表示，該公司租用的THE LOHAS舖位，面積近1000方呎，租金達7位數字（即逾100萬元），為該公司租金最貴分行。市場有指，該舖月租有機會與由中原租用的鄰舖租金逾200萬元相若。美聯營業董事王偉榮表示，信置（0083）牽頭的日出康城第11期項目亦密鑼緊鼓，昨日信置營業部集團聯席董事田兆源亦親臨商場，而連日來已有多間發展商參觀該舖旗艦店。